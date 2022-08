VIRGIN IN ALTO MARE – LE CROCIERE PER SOLI ADULTI DEL GRUPPO DI RICHARD BRANSON HANNO AVUTO FINORA UNA STORIA DI SFORTUNA E CONTI IN ROSSO – LA PRIMA DELLE 4 NAVI È SALPATA IL 14 FEBBRAIO 2020, GIUSTO IN TEMPO PER LA PANDEMIA – E COSÌ L'OBIETTIVO DI 30 MILIONI DI PASSEGGERI L'ANNO È RIMASTO UN MIRAGGIO – DOPO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 550 MILIONI, ORA LA SOCIETÀ PUNTA AL RILANCIO, SENZA PIÙ LIMITAZIONI PER IL COVID, CON FAMIGLIE E BAMBINI AMMESSI A BORDO E MAGARI CON UN NUOVO INVESTITORE COME MSC…