FLASH - PAOLO MADRON TWEET: "LA PROCURA DI MILANO DICE CHE BLACKSTONE NON TRASSE ALCUN VANTAGGIO ILLECITO DALL'ACQUISTO DEL PALAZZO DEL 'CORRIERE'. NON SI METTE BENISSIMO PER CAIRO"-
FLASH - PAOLO MADRON TWEET: "LA PROCURA DI MILANO DICE CHE BLACKSTONE NON TRASSE ALCUN VANTAGGIO ILLECITO DALL'ACQUISTO DEL PALAZZO DEL 'CORRIERE'. NON SI METTE BENISSIMO PER CAIRO"-
FLASH - AUTOREVOLI FONTI DELLA PIAZZA FINANZIARIA MILANESE RUMOREGGIANO SU UN EVENTO EPOCALE IN CASA BERLUSCONI - ALL'INDOMANI DELLA SCONFITTA IN TRIBUNALE SUL CASO VIVENDI, PER RIAGGANCIARE LA TRATTATIVA CON BOLLORÉ, SI VOCIFERA CHE A CURARE GLI INTERESSI DI MEDIASET POTREBBE NON ESSERE PIU' L'AVVOCATO GHEDINI MA IL PIU' POTENTE STUDIO LEGALE D'ITALIA, BONELLI EREDE…
“CI HANNO ASSOLTO E CI HANNO MANDATO IN PRIGIONE” - CHE SUCCEDE DOPO LA SENTENZA MEDIASET-VIVENDI? AI "BERLUSCONES" NON RESTA CHE CONVIVERE CON I FRANCESI E TORNARE AL TAVOLO CON BOLLORÉ. MA NELLA TRATTATIVA IL BISCIONE PARTIRÀ DA UNA POSIZIONE DI ASSOLUTA DEBOLEZZA. ANCHE IL PROCEDIMENTO PENALE POTREBBE ESSERE INFLUENZATO, E SI COMPLICA LA STRATEGIA DI GHEDINI, CHE AVEVA CONVINTO IL "BANANA" A...
SIETE PRONTI AI RUGGENTI ANNI 20? - SECONDO ANNA WINTOUR LE CODE DAVANTI AI NEGOZI DOPO LE RIAPERTURE DI LONDRA SONO UN SEGNALE DI RIPARTENZA CHE PORTERA’ A UN BOOM SIMILE A QUELLO DEGLI ‘’ANNI RUGGENTI’’ DEL PRIMO DOPOGUERRA - LO SHOPPING NEL CENTRO DI LONDRA E’ AUMENTATO DEL 120,4% E IL NUMERO DI VISITATORI E’ ORA SOLO DEL 25% INFERIORE RISPETTO AL PERIODO PRE-PANDEMIA…
SI SCRIVE IVECO, SI LEGGE FCA - L’ACCORDO CON I CINESI CHE VOLEVANO RILEVARE LE ATTIVITÀ DEL PRODUTTORE DI CAMION SI È ARENATO DOPO LA MINACCIA DI USARE IL GOLDEN POWER - L’OBIETTIVO DI GIORGETTI ORA È FARE IN MODO CHE PARIGI NON SVUOTI L’INDOTTO ITALIANO DOPO LA VENDITA DI FIAT CHRYSLER AI FRANCESI. TAVARES SI È GIÀ LAMENTATO DEI COSTI DI PRODUZIONE TROPPO ALTI NEI NOSTRI STABILIMENTI…