FLASH! - RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA IL GRANDE VECCHIO DELLE FONDAZIONI BANCARIE, IL 90ENNE GIUSEPPE GUZZETTI, E IL PRESIDENTE DI CRT, L’INOSSIDABILE "FURBIZIO" PALENZONA CHE, CAPITA L’ARIA CHE TIRA, ULTIMAMENTE FA DUPLEX CON FAZZOLARI: A MARZO LA STRANA COPPIA AVRA’ LA GIOIA DI AVERE GAETANO MICCICHE’ ALLA PRESIDENZA DI CDP, AL POSTO DI GORNO TEMPINI. MENTRE GUZZETTI AVRA’ IL PIACERE DI FAR SALIRE IL PRESIDENTE DI CARIPLO, GIOVANNI AZZONE, AL VERTICE DELL’ACRI, IN SOSTITUZIONE DI FRANCESCO PROFUMO, DESTINATO FRA UN ANNO ALLA PRESIDENZA DI BANCA INTESA….-