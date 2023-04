KKR PREPARA IL RILANCIO PER LA RETE TIM. E CDP CHE FARA'? – IL FONDO USA, CHE FINORA HA OFFERTO 18 MILIARDI CONTRO I 31 RICHIESTI DA BOLLORÈ, CHIEDE PRESTITI PER 10 MILIARDI A UN POOL DI BANCHE – C'È TEMPO FINO AL 18 APRILE PER PRESENTARE UNA NUOVA PROPOSTA D'ACQUISTO – INTANTO SCENDONO IN CAMPO I “PROXY ADVISOR”, I CONSULENTI CHE INDICANO AI FONDI COME VOTARE: ISS CHIEDE PIÙ INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONE DEI MANAGER…