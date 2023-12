IN FONDO AL MAR...CON IL MILIARDAR – RAY DALIO, IL FONDATORE DI “BRIDGEWATER ASSOCIATES”, IL MAGGIORE HEDGE FUND AL MONDO, SCOMMETTE SUL BUSINESS DEI SOTTOMARINI DI LUSSO PER SUPER RICCHI – SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”, DALIO HA ACQUISTATO UNA QUOTA DI “TRITON SUBMARINE”, SOCIETÀ CHE REALIZZA GIOIELLINI CHE COSTANO FINO A 40 MILIONI DI DOLLARI E PERMETTONO DI ESPLORARE LE AREE PIÙ REMOTE DEGLI OCEANI – VIDEO

triton submarine

(ANSA) - Ray Dalio, il miliardario fondatore di Bridgewater Associates, il maggiore hedge fund al mondo, scommette sui sottomarini per i super ricchi. Dalio, secondo quanto riportato dal Financial Times, ha acquistato una quota in Triton Submarine, una società della Florida specializzata in sottomarini che consentono ai paperoni di esplorare le aree più remote del pianeta.

RAY DALIO

Triton è stata fondata nel 2007 per realizzare sottomarini per gli yacht, con un prezzo che varia da 2,5 a 40 milioni di dollari.

triton submarine titon submarine 3 triton submarine 9 triton submarine 7 triton submarine 4 triton sumarine 1 ray dalio RAY DALIO CAPO DI BRIDGEWATER Ray Dalio