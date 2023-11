FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI, MA SIAMO NELL’ERA D'ORO PER I LAVORATORI – “THE ECONOMIST” DIPINGE IL SETTORE OCCUPAZIONALE NEI PAESI OCCIDENTALI COME PIÙ FLORIDO CHE MAI: “NEL MONDO RICCO, CON L'INVECCHIAMENTO DELLE SOCIETÀ, LA MANODOPERA DIVENTA PIÙ SCARSA E MEGLIO RETRIBUITA. L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE STA DANDO AI LAVORATORI MENO QUALIFICATI UNA SPINTA ALLA PRODUTTIVITÀ” (PIU' CHE UNA SPINTA, RISCHIA DI DARE UN CALCIO IN CULO...)

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

il futuro del lavoro

Quasi tutti concordano sul fatto che la metà degli anni 2010 sia stata un periodo terribile per essere un lavoratore. David Graeber, antropologo della London School of Economics, ha coniato il termine "bullshit jobs" per descrivere il lavoro senza scopo, che secondo lui era molto diffuso. Con la ripresa dalla crisi finanziaria globale del 2007-2009 che ha richiesto tempo, circa il 7% della forza lavoro nei Paesi ricchi dell'OCSE non aveva un lavoro. La crescita dei salari era debole e la disuguaglianza di reddito sembrava aumentare inesorabilmente.

Come sono cambiate le cose. Nel mondo ricco, i lavoratori si trovano ora di fronte a un'età dell'oro. Con l'invecchiamento delle società, la manodopera diventa più scarsa e meglio retribuita, soprattutto le attività manuali difficilmente sostituibili con la tecnologia. I governi spendono molto e fanno girare le economie, sostenendo le richieste di salari più alti, e probabilmente continueranno a farlo.

il futuro del lavoro

Nel frattempo, l'intelligenza artificiale ( IA) sta dando ai lavoratori, in particolare a quelli meno qualificati, una spinta alla produttività, che potrebbe portare anche a un aumento dei salari. Alcune di queste tendenze rafforzeranno le altre: dove la manodopera è scarsa, ad esempio, è più probabile che l'uso di tecnologie avanzate aumenti i salari. Il risultato sarà una trasformazione del funzionamento dei mercati del lavoro – scrive The Economist.

Per capire perché, torniamo alla crisi. Quando ha raggiunto il suo picco nel 2015, la popolazione cinese in età lavorativa era pari a 998 milioni di persone. Le aziende occidentali potevano usare la minaccia di delocalizzazione o la pressione dei concorrenti cinesi per abbassare i salari.

il futuro del lavoro

David Autor del Massachusetts Institute of Technology ( MIT) e colleghi stimano che questo abbia depresso le retribuzioni americane tra il 2000 e il 2007, con un colpo maggiore per i salari più bassi. I politici populisti, non ultimo Donald Trump, ne hanno approfittato, giurando di porre fine al "furto" di posti di lavoro da parte della Cina.

Ora la popolazione cinese in età lavorativa è in calo, altri Paesi poveri stanno lottando per costruire capacità industriali e l'instabilità geopolitica rende l'outsourcing meno attraente. Anche il mondo ricco si trova ad affrontare una carenza di lavoratori.

GIORNALISTI SOSTITUITI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

In effetti, il numero di persone di età compresa tra i 20 e i 54 anni (e in grado di svolgere un lavoro fisico) si è già appiattito. Una recente indagine condotta in 41 Paesi da ManpowerGroup, una società di selezione del personale, ha rilevato che il 77% delle aziende ha difficoltà a coprire i ruoli, il doppio rispetto al 2015.

Due terzi delle aziende industriali polacche affermano che la carenza di lavoratori è uno dei principali fattori di freno alla produzione. In Germania i servizi di trasporto pubblico sono stati ridotti a causa della mancanza di autisti di autobus e treni. In Corea del Sud gli anziani rimangono sempre più al lavoro per evitare la carenza di personale: circa il 59% delle persone tra i 55 e i 79 anni lavora, rispetto al 53% di dieci anni fa.

La manodopera è diventata così preziosa che le imprese iniziano ad accumularla. Un'indagine condotta su piccole aziende americane ha rivelato che oltre il 90% cerca di trattenere i dipendenti, se possibile. In Germania, dove l'economia ha ristagnato dall'inizio dell'anno scorso, circa 730.000 posti di lavoro sono pubblicizzati presso i centri per l'impiego, quasi al massimo storico.

il futuro del lavoro

Il tasso di disoccupazione è appena del 3%. In parte a causa della carenza di lavoratori, il mondo ricco sta vivendo un boom dell'immigrazione, con la popolazione straniera che cresce a un ritmo record. Tuttavia, le dimensioni dei prossimi vuoti di manodopera sono tali che nemmeno un'immigrazione di questa portata sarà in grado di colmarli.

Sarebbe quindi un buon momento per essere un lavoratore anche senza l'intervento dei politici. Eppure questi ultimi non si stanno certo trattenendo. La maggior parte dei Paesi dell'Ocse, compresi America e Francia, sono riusciti a mantenere o addirittura ad aumentare i salari minimi in termini reali durante la recente ondata di inflazione. In tutto il mondo ricco, inoltre, si stanno spendendo trilioni di dollari nel tentativo di accelerare la transizione verde, ridurre la dipendenza dalla Cina e creare posti di lavoro. Sebbene questi sussidi finiscano per lo più nelle tasche delle imprese e le tariffe siano costose per i consumatori, essi offrono ai lavoratori delle industrie protette una merce di scambio.

intelligenza artificiale 2

Il mix di politiche macroeconomiche favorito dai politici e dai funzionari di oggi si adatta anche ai lavoratori. A metà degli anni 2010 l'inflazione nel mondo ricco era la più bassa mai registrata al di fuori delle crisi, ma pochi Paesi hanno optato per gli stimoli. Ciò era dovuto in parte a un'analisi errata che suggeriva che l'economia fosse al massimo della sua capacità: in seguito si è scoperto che c'era più fiacca.

Nel 2013 la Federal Reserve americana pensava che la disoccupazione si sarebbe assestata al 5,6% nel lungo periodo. Nel 2019 la stima era scesa al 4,1%. Nel 2012 l'Imf riteneva che la Germania fosse vicina alla piena occupazione. Il Paese ha poi aggiunto 2,8 milioni di posti di lavoro senza un'insolita crescita dei salari.

il futuro del lavoro

Oggi le cose sembrano molto diverse. Nonostante l'alta inflazione, quest'anno i Paesi dell'UE registreranno un deficit fiscale medio superiore al 3% del PIL, secondo la Commissione europea. Il deficit americano raggiungerà il 5,8%, secondo il Congressional Budget Office.

L'invecchiamento della società, il cambiamento climatico e l'incertezza geopolitica implicano che i governi faranno fatica a stringere presto i cordoni della borsa. Per il momento, le banche centrali sono determinate a ridurre l'inflazione. Ma i loro orientamenti politici suggeriscono che, una volta fatto, vorrebbero evitare l'insufficienza della domanda e la bassa inflazione degli anni 2010.

SCHIAVI DEL LAVORO

I responsabili politici punteranno quindi a quella che Janet Yellen ha definito, prima di diventare segretario al Tesoro americano, una "economia ad alta pressione" (cioè che funziona molto vicino al suo potenziale). I leader occidentali vogliono assicurarsi di poter combattere le prossime elezioni potendo vantare un'occupazione sana e salari in crescita, soprattutto per i lavoratori meno abbienti. Sembra che abbiano imparato la lezione degli anni 2010.

Questo approccio sta già dando i suoi frutti per i lavoratori. In un recente studio, Autor e colleghi hanno dimostrato che la tenuta dei mercati del lavoro americani sta portando a una rapida crescita dei salari, in quanto i lavoratori cambiano lavoro per ottenere una retribuzione migliore, e che i dipendenti più poveri sono quelli che ne stanno beneficiando di più. I ricercatori ritengono che, dal 2020, circa il 38% dell'aumento della disuguaglianza salariale degli ultimi quattro decenni sia stato annullato.

lavoratori

Una tendenza simile si sta probabilmente verificando in tutto il mondo ricco. L'agenzia per l'impiego tedesca tiene il conto dei posti di lavoro in cui si registra una grave carenza di lavoratori. Finora quest'anno ha aggiunto 48 professioni all'elenco di 152. La maggior parte richiede competenze tecniche, piuttosto che accademiche.

La maggior parte richiede una formazione tecnica, piuttosto che accademica, e le carenze sono maggiori nell'edilizia e nell'assistenza sanitaria. Il Giappone offre visti a tempo limitato per i lavoratori in 12 settori, tra cui la produzione di parti di macchine e la costruzione navale, e i salari del Paese stanno aumentando più rapidamente che in qualsiasi altro momento degli ultimi tre decenni. Il premio salariale che spetta a chi ha un'istruzione universitaria si sta già riducendo; ora potrebbe diminuire più rapidamente.

equilibrio vita lavoro 2

La tensione dei mercati del lavoro incoraggia anche i sindacati a chiedere più tempo libero, con orrore delle aziende già a corto di personale. Nelle prossime trattative, i lavoratori tedeschi del settore siderurgico chiederanno una settimana lavorativa di 32 ore, contro le 35 ore previste. In Spagna, il nuovo governo vuole ridurre di due ore e mezzo la settimana lavorativa standard di 40 ore. Come dimostrano i sondaggi e i dati sulle ore lavorate, anche gli americani vogliono lavorare meno.

Molti capi sperano che siano i computer a recuperare il ritardo. ai possono svolgere compiti che richiedono creatività, improvvisazione e apprendimento e che prima erano fuori dalla portata delle macchine. Le aziende hanno forti incentivi ad adottarla. Uno studio preliminare condotto da Dean Alderucci della Carnegie Mellon University e colleghi, utilizzando i dati dei brevetti americani dal 1990 al 2018, ha rilevato che le aziende che hanno innovato anche con forme più elementari di IA hanno registrato una crescita dell'occupazione più rapida del 25% e una crescita dei ricavi più rapida del 40% rispetto ad altre aziende simili.

lavorare in italia

Se la tecnologia aiuta gli addetti ai servizi - ad esempio i call center - a essere più utili, ciò aumenterà la produttività e forse anche la soddisfazione sul lavoro. Infatti, un recente studio di Erik Brynjolfsson del Mit e colleghi ha rilevato che questi lavoratori riescono a risolvere il 14% di problemi in più all'ora quando sono assistiti da un bot di IA, con i lavoratori con le prestazioni più basse che beneficiano maggiormente dello strumento. Secondo un'indagine dell'OCSE, circa l'80% dei lavoratori del settore manifatturiero e dei servizi finanziari dichiara che l'ai migliora la propria produzione. Una grande maggioranza afferma anche che migliora le condizioni di lavoro.

Alcuni dipendenti trarranno maggiore beneficio dall'ai rispetto ad altri. Chi lavora nei servizi professionali, come i medici o gli avvocati, deve regolarmente prendere decisioni ad alto rischio in circostanze non ordinarie. Poiché spesso non esiste una risposta corretta, ciò richiede capacità di giudizio e un'ampia formazione.

lavorare in italia

L'ai può aiutare le persone a raggiungere il livello di competenza richiesto. Immaginiamo infermieri assistiti dall'ai che sostituiscono i medici o codificatori limitati in grado di assumere incarichi più complessi. "L'ipotesi positiva è che IA porti un numero maggiore di persone a svolgere lavori di esperti con retribuzioni più elevate", afferma Autor.

I primi dati raccolti dai freelance che redigono o scrivono testi suggeriscono che Chatgpt ha ridotto i guadagni mensili del 5,2%. Questi risultati, tuttavia, devono essere presi con un pizzico di sale, perché mostrano l'impatto dell'ai prima che i mercati del lavoro si adeguino. Molto dipende da come procede l'aggiustamento.

lavoro precario 4

Se la domanda aumenta fortemente con il calo dei prezzi, i lavoratori interessati dall'ai potrebbero beneficiare della loro maggiore produttività: possono servire più clienti, anche se sono pagati un po' meno per attività. E la buona notizia è che una maggiore produttività porta a una maggiore domanda altrove.

Pensate a un robot che sia in grado di produrre telefoni cellulari meglio degli esseri umani. Il suo utilizzo porta a telefoni più economici, a una maggiore domanda e quindi a una maggiore produzione. A sua volta, ciò significa una maggiore domanda di progettisti di telefoni e codificatori di app. Un recente studio di Daron Acemoglu del Mit e coautori, che ha analizzato i dati olandesi tra il 2009 e il 2020, ha rilevato che l'uso dei robot ha comportato un aumento dei salari per i lavoratori che non sono stati sostituiti, e che questi benefici si sono diffusi oltre le aziende che hanno automatizzato.

In parole povere, un'economia più produttiva è un'economia più ricca, che crea domanda di manodopera, oltre che di beni e servizi che sono meno influenzati dalla nuova tecnologia. Secondo Acemoglu e Pascual Restrepo della Boston University, tra il 1980 e il 2010 circa la metà della crescita dell'occupazione è derivata dalla creazione di nuovi posti di lavoro.

lavoro precario 3

È probabile che questo processo continui e possa accelerare: anche se l'ai sostituirà alcuni lavoratori, verranno create nuove mansioni intorno ad essa e in altri settori dell'economia. Le competenze richieste per svolgere questi nuovi compiti non saranno necessariamente quelle digitali, ma quelle che meglio si integrano con un'intelligenza artificiale. Gli ospedali potrebbero cercare infermieri con un ottimo modo di trattare i pazienti per lavorare con gli strumenti di intelligenza artificiale.

"Il progresso tecnologico ha finora sostituito le mansioni di routine, prima quelle fisiche negli anni '70, poi quelle d'ufficio negli anni '90", afferma Melanie Arntz dell'Università di Heidelberg. "Le persone più qualificate, nel frattempo, si sono sedute sul lato complementare del progresso, vedendo di conseguenza aumentare i loro salari". Con la rivoluzione dell'ai, è probabile che a beneficiarne siano coloro che hanno meno qualifiche. E sono proprio quelli che stanno già vedendo aumentare i salari, mentre le aziende lottano per attrarre personale che si occupi dell'invecchiamento della popolazione e che lavori nelle nuove industrie verdi.

assunzioni lavoro automatizzate 4

Le forze che trasformano i mercati del lavoro - cambiamenti demografici, politiche e AI - interagiranno in modo diverso a seconda delle condizioni. I luoghi con popolazioni che invecchiano rapidamente vedranno una carenza cronica di lavoratori, soprattutto nelle professioni che richiedono lavoro fisico. Finché le politiche macro rimarranno espansive, la pressione sui salari rimarrà alta. Ciò stimolerà l'uso di ai, che potrebbe a sua volta far salire i salari. Sarà importante che i governi rimuovano le barriere all'uso della tecnologia in professioni regolamentate come l'assistenza sanitaria e la legge, in modo da poter godere di questi benefici.

assunzioni lavoro automatizzate 3

In America, dove la pressione demografica è meno intensa, l'impatto di ai è più difficile da prevedere. Come è accaduto a Hollywood, potrebbe minacciare di abbassare i salari, portando a scioperi. Tuttavia, la storia suggerisce che il Paese genererà nuovi posti di lavoro che beneficeranno della maggiore ricchezza che l'ai dovrebbe portare. I politici vorranno lucidare le loro credenziali pro-lavoratori sostenendo coloro che sono in piazza a protestare contro IA. Sarebbe meglio che si occupassero di coloro che perderanno il lavoro nella transizione, ma non di ostacolarla. Nel dubbio: scommettere sempre sul dinamismo americano.

lavoro posto fisso 3 lavoro posto fisso 4