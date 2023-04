5 apr 2023 19:13

FRANCESI: ALCUNI GODONO E ALTRI LO PRENDONO IN CULO - PARIGI È A FERRO E FUOCO PER LE PROTESTE CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI E PER LA PRIMA VOLTA L’UOMO E LA DONNA PIÙ RICCHI AL MONDO SONO FRANCESI - BERNARD ARNAULT (FONDATORE DI "LVMH", UN IMPORTANTE GRUPPO DEL LUSSO) E FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS (EREDE "L’OREAL") HANNO IN BANCA RISPETTIVAMENTE 211 E 80,5 MILIARDI DI DOLLARI – L’ITALIANO PIÙ RICCO È…