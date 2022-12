30 dic 2022 13:40

I FRANCESI SE NE FACCIANO UNA RAGIONE, L’ITALIA FA BERE IL MONDO – NEL 2022 SONO STATE VENDUTE POCO MENO DI UN MILIARDO DI BOTTIGLIE DI PROSECCO PER UN VALORE DI 2,85 MILIARDI DI EURO – TUTTO QUESTO SPUMANTE FINISCE PER LA MAGGIOR PARTE ALL’ESTERO (2 MILIARDI DI EURO PROVENGONO DALL'EXPORT) - LA LISTA DEI PIÙ "ASSETATI": IN TESTA AMERICANI, POI INGLESI E TEDESCHI. MOLTE BOTTIGLIE VENGONO ESPORTATE ANCHE IN CANADA, SVEZIA, GIAPPONE E PURE FRANCIA (ALTRO CHE CHAMPAGNE…)