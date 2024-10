FRANCIA O SPAGNA, LA CINA SE LI MAGNA – QUEL SINISTRELLO DI PEDRO SANCHEZ STA SVENDENDO IL PAESE A XI JINPING: A BARCELLONA SARÀ COSTRUITO UN TERMINAL DEDICATO SOLO ALLE AUTO ELETTRICHE CINESI – IL PREMIER IL MESE SCORSO HA VISITATO PECHINO E HA FIRMATO ACCORDI DI COLLABORAZIONE SU INDUSTRIA E IDROGENO VERDE – IL TUTTO MENTRE L’EUROPA TENTA A FATICA DI COMBATTERE CONTRO IL DUMPING CINESE, E STA AUMENTANDO LE TARIFFE SUI VEICOLI ELETTRICI CINESI FINO AL 45%...

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La Spagna sta tracciando la strada per diventare un Paese “ponte”, attirando investimenti cinesi e astenendosi dal prendere posizione sui dazi europei sulle auto elettriche. A gennaio, la Giunta Regionale Catalana in Spagna ha creato un ufficio specializzato dedicato all'incremento degli investimenti e del commercio con la Cina, la seconda economia mondiale.

A luglio, il porto di Barcellona ha approvato il progetto di costruzione di un terminal con accesso diretto alla ferrovia del porto per i veicoli elettrici che la Cina esporta in Europa.

Il mese scorso, durante una visita a Pechino del primo ministro Pedro Sánchez, il colosso cinese delle turbine eoliche Envision Energy ha accettato di collaborare con il suo governo e di investire 1 miliardo di dollari per costruire un parco industriale per l'idrogeno verde.

Questa attività è un segnale di come la Spagna stia cercando di espandere i suoi legami economici con la Cina, in un momento in cui le tensioni con l'Occidente stanno aumentando.

"La Cina è un partner economico chiave" per l'Unione Europea e la Spagna, ha affermato Carlos Cuerpo, ministro dell'economia spagnolo, dal suo ufficio di Madrid. "L'Europa deve trovare la sua strada".

Di questi tempi è difficile trovare una strada. Questa settimana, l'Europa sta aumentando le tariffe sui veicoli elettrici cinesi fino al 45%. L'Unione Europea sostiene che i sussidi governativi hanno permesso alle aziende cinesi di vendere le loro auto a prezzi stracciati, minacciando l'industria del blocco stesso.

Il voto ha frammentato i 27 membri dell'Unione Europea, ricevendo il sostegno della Francia e l'opposizione della Germania. La Spagna, la quarta economia più grande dell'Unione, è stata una dei 12 Paesi che si sono astenuti, riflettendo come la Cina sia vista come un'opportunità economica oltre che come una minaccia.

Per gli scettici, i tentativi della Cina di inondare l'Europa di pannelli solari e veicoli elettrici economici sovvenzionati mettono a repentaglio industrie essenziali per la prosperità del continente. Nel frattempo, il suo sostegno alla Russia dall'invasione dell'Ucraina mina la sicurezza dell'Europa.

"Non si tratta solo di interessi commerciali, ma anche di interessi geopolitici", ha affermato Liana Fix, una ricercatrice del Council on Foreign Relations di Washington. L'Europa deve stare attenta a non diventare troppo dipendente dall'industria e dai materiali cinesi, ha affermato.

Secondo lei, la Spagna sta adottando un approccio pragmatico, impegnandosi in joint venture che consentano alle sue aziende di accedere alla tecnologia avanzata cinese.

Per quanto riguarda i settori critici, tra cui l’industria automobilistica e l’agricoltura, il ministro dell’economia Cuerpo ha affermato: “La Spagna deve fare le proprie analisi”.

Tali valutazioni vengono effettuate nelle capitali di tutto il mondo, mentre funzionari e aziende cercano di capire come continuare a far prosperare le loro economie, mentre le rivalità tra le superpotenze mondiali si acuiscono.

Il sistema economico globale libero che ha compresso il commercio e gli investimenti internazionali è stato profondamente scosso, prima dalla pandemia e poi dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. E i governi stanno lottando per bilanciare il loro desiderio di crescita economica con le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, le alleanze internazionali e la resilienza della catena di fornitura.

Il ciclo di tariffe e ritorsioni tra Stati Uniti e Cina iniziato nel 2018 sotto il presidente Donald J. Trump è aumentato fino a colpire centinaia di miliardi di dollari di beni. A maggio, l'amministrazione Biden ha imposto una tariffa del 100 sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina.

Gli effetti si stanno riflettendo sull'intera economia mondiale.

Paesi non allineati come Messico e Vietnam hanno sperimentato rapidi balzi nel commercio e negli investimenti cinesi e, a loro volta, hanno aumentato le loro esportazioni verso gli Stati Uniti. Tali cosiddetti paesi di collegamento servono "come ponte tra blocchi", un modo per le aziende cinesi di far entrare i loro beni negli Stati Uniti ma evitare i dazi all'importazione, ha affermato Gita Gopinath, il primo vicedirettore generale del Fondo monetario internazionale.

Una dinamica simile si può osservare in Europa.

"La strategia della Cina è chiara", ha affermato Josep Maria Gomes, responsabile degli affari internazionali presso la camera di commercio di Barcellona. "Le aziende cinesi stanno arrivando in Europa per risolvere i problemi delle barriere commerciali".

La Cina ha incrementato gli investimenti diretti esteri e ha completato più fusioni e acquisizioni.

Questa primavera, Chery, una casa automobilistica di proprietà del governo municipale cinese di Wuhu, ha firmato un accordo da 400 milioni di euro con la società spagnola Ebro-EV Motors. Le due aziende produrranno veicoli elettrici in uno stabilimento Nissan chiuso a Barcellona.

Il signor Gomes è ottimista sul fatto che la Spagna batterà la concorrenza e concluderà un altro accordo con la casa automobilistica cinese di proprietà statale MG per costruire una fabbrica di automobili elettriche.

Le case automobilistiche cinesi hanno inoltre stipulato accordi per la costruzione di stabilimenti per veicoli elettrici in Turchia, Ungheria e Polonia.

Producendo auto nel continente, le aziende cinesi possono aggirare i dazi. I produttori locali hanno accesso al know-how cinese.

I produttori cinesi hanno chiaramente una “tecnologia superiore”, ha affermato Jacob Kirkegaard, un ricercatore senior presso il Peterson Institute for International Economics di Bruxelles. Le aziende europee che si tengono alla larga da loro rischiano di “perdersi un’occasione”.

La cooperazione, tuttavia, può anche dare alla Cina una leva. Dopo che l'Unione Europea ha votato per imporre tariffe, Chery ha annunciato che la produzione in Spagna sarebbe stata posticipata di un anno. I funzionari del governo spagnolo hanno respinto l'idea che il ritardo fosse inteso come un segnale di disappunto.

La Spagna è stata a lungo messa in ombra dalle economie più grandi di Germania, Francia e Italia, ma è cresciuta più di tre volte rispetto alla media dell'Unione Europea l'anno scorso. La scorsa settimana, il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che l'economia spagnola sarebbe cresciuta del 2,9 percento quest'anno, il più grande incremento di qualsiasi grande nazione industrializzata avanzata in Occidente. La stima per la Germania, tradizionalmente il motore della crescita europea, era pari a zero.

L'industria automobilistica è considerata essenziale per il successo economico della Spagna. Già secondo produttore in Europa dopo la Germania, la Spagna ha esportato l'87 percento della sua produzione automobilistica lo scorso anno.

Gli investimenti e il commercio con gli Stati Uniti sono ancora superiori agli investimenti e al commercio tra Spagna e Cina. E c'è il rischio che le auto europee prodotte con tecnologia cinese possano essere escluse dal mercato americano per motivi di sicurezza.

Tuttavia, c’è un “enorme potenziale” nelle relazioni con la Cina, ha affermato Marta Blanco, presidente del comitato per le relazioni internazionali della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali, un’associazione di categoria che rappresenta più di due milioni di aziende e imprenditori.

Per gli investitori cinesi, i legami culturali ed economici di lunga data della Spagna con gli altri paesi di lingua spagnola significano che il Paese può anche fungere da porta d'accesso all'America Latina, una regione in cui i paesi interagiscono con la Cina nonostante le preoccupazioni circa l'inondazione dei loro mercati con le esportazioni.

Gli investimenti diretti cinesi in Spagna sono cresciuti nell'ultimo decennio, più che raddoppiando a quasi 12 miliardi di $ dal 2017. L'accordo con Envision ha fatto seguito all'annuncio del produttore cinese Hygreen Energy di investire più di 2 miliardi di $ in progetti di generazione di idrogeno nel sud della Spagna.

La Spagna, che già produce oltre il 60% della sua elettricità da fonti rinnovabili, vuole diventare leader nella produzione di energia pulita per l'Europa.

Mantenere buoni rapporti con la Cina è una delle principali preoccupazioni di molti produttori agricoli spagnoli.

"La Cina è un mercato essenziale", ha affermato Daniel de Miguel, vicedirettore di Interporc, l'associazione dei produttori di carne suina. La Spagna ha esportato più di 500.000 tonnellate di carne di maiale bianca in Cina l'anno scorso, un quarto delle esportazioni totali del settore, secondo l'associazione.

E le preoccupazioni circa l'escalation della guerra commerciale tra Europa e Cina sono palpabili.

A pochi giorni dal voto per imporre tariffe sui veicoli elettrici cinesi, Pechino ha annunciato una tariffa temporanea sul brandy europeo. Il governo cinese ha anche aperto un'indagine per verificare se l'industria europea della carne suina stia esportando in Cina a prezzi bassi che violano le regole commerciali.

"Siamo davvero nervosi", ha detto il signor de Miguel, che faceva parte di una delegazione che ha accompagnato il primo ministro spagnolo nel suo viaggio a settembre. Dopo la visita, il signor Sánchez ha cambiato posizione sulle tariffe dei veicoli elettrici dell'Unione Europea, che in precedenza aveva dichiarato pubblicamente di sostenere.

Come altri paesi europei le cui economie dipendono dalle esportazioni e dalle catene di fornitura globali, la Spagna sta cercando di muoversi su un sottile confine tra cooperazione e competizione con la Cina.

"Dobbiamo essere aperti ma non ingenui", ha affermato il ministro dell'Economia Cuerpo.

