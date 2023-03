E NEL FRATTEMPO L’ENEL… VIENE COMMISSARIATA IN ARGENTINA – IL GOVERNO DI BUENOS AIRES HA DECISO IL COMMISSARIAMENTO DELLA CONTROLLATA LOCALE, EDESUR, ACCUSATA DI ESSERE RESPONSABILE DEI RECENTI BLACKOUT CHE HANNO LASCIATO SENZA LUCE 180MILA PERSONE NELL’AREA DELLA CAPITALE – IL DECRETO È STATO PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE: “EDESUR NON RISPETTA IN MODO SISTEMATICO I PARAMETRI DI QUALITÀ MEDIA DEL SERVIZIO…”

(ANSA) - Il governo dell'Argentina ha deciso il commissariamento della societa' di distribuzione elettrica Edesur, controllata locale di Enel, accusando l'azienda di essere responsabile dei recenti blackout che hanno lasciato senza servizio elettrico 180.000 persone nell'area di Buenos Aires.

E' quanto si legge in un decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dove si afferma che la societa' di distribuzione "non rispetta in modo sistematico i parametri di qualita' media del servizio". La decisione era stata annunciata nella notte di lunedi' dallo stesso ministro dell'Economia, Sergio Massa", che in un comunicato precisava che il commissariamento affidato all'ingegnere Jorge Ferraresi, "non riguarda la parte operativa" e che ha come obiettivo "fiscalizzare e monitorare le opere di miglioramento del servizio". Si tratta della seconda iniziativa del governo contro Edesur.

La settimana scorsa l'Ente regolatore dell'energia elettrica (Enre) argentino aveva presentato una denuncia nei confronti dei vertici della compagnia per i presunti reati di "frode per violazione di diritti accordati, abbandono di persone e intralcio a pubblico servizio". Enel si e' aggiudicata la concessione di Edesur nel 1992 per 95 anni, con scadenza quindi nel 2087, ma nell'ultima presentazione del Piano Strategico 2023-2025 di novembre ha annunciato l'intenzione di vendere tutti gli asset in Argentina.

