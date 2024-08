UNA FREGATURA GRANDE COME UNA CASA – ARRIVA L'ULTIMA BEFFA DEL SUPERBONUS: UN'EXTRA TASSA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI CHE SONO STATI OGGETTO DEI LAVORI AGEVOLATI – LA MISURA SI APPLICA GIÀ DAL 1° GENNAIO 2024 E PUNTA A PENALIZZARE CHI VUOLE SPECULARE DOPO AVERE BENEFICIATO DELLA MAXI-DETRAZIONE EDILIZIA – EPPURE LA TASSAZIONE AD HOC NON COGLIE SEMPRE NEL SEGNO PERCHE’…

Estratto dell’articolo di Cristian Angeli per www.lastampa.it

Non bastavano le infinite modifiche normative e i cambi di passo; a complicare il quadro del Superbonus si aggiunge anche una pesante tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita degli immobili che sono stati oggetto dei lavori agevolati.

La nuova disciplina si applica già dal 1° gennaio 2024 e mira a penalizzare chi potrebbe speculare proprio grazie all’aver beneficiato della maxi-detrazione edilizia, che ha permesso di realizzare interventi (quasi) gratuitamente, aumentando dunque “a basso costo” il valore degli immobili.

[…] a introdurre la nuova tassa “anti-speculazione” è stata l’ultima legge di bilancio per il 2024, emanata lo scorso dicembre, che ha previsto l’inclusione nella base imponibile Irpef delle plusvalenze derivanti da vendita di immobili ristrutturati con Superbonus, nei casi in cui l’operazione avvenga quando ancora non siano passati 10 anni dalla fine dei lavori, e sempre che non si tratti della propria abitazione principale.

La tassa può essere versata anche direttamente al momento della stipula del rogito di compravendita, nel qual caso è applicata in misura fissa al 26%, a prescindere dai redditi complessivi del venditore.

La disciplina di tassazione delle plusvalenze appena delineata, però, non sempre coglie nel segno. Innanzitutto perché a determinare il valore di un immobile sono una serie di fattori concomitanti ben diversi dal Superbonus, come il posizionamento del bene, che può essere più o meno vicino ad alcuni centri di interesse (mezzi di trasporto pubblico e servizi di vario genere).

Ma anche perché non è detto che l’aver realizzato lavori con Superbonus abbia comportato di per sé un aumento del valore immobiliare da “penalizzare” fiscalmente, considerato che non sono rari i casi di lavori andati male. […]

