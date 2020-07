FUGA DAL VIRUS DI NEW YORK! - A GIUGNO SI SONO SVUOTATI PIÙ DI 10MILA APPARTAMENTI, E I PROPRIETARI NON RIESCONO A TROVARE INQUILINI - IL COSTO MEDIO DI UN MONOLOCALE È SCESO DELL’8%. TE CREDO, TRA SMART WORKING E PAURA DEL CONTAGIO LE PERSONE SI SONO CHIESTE PERCHÉ CONTINUARE A SPENDERE UNA MEDIA DI 3400 DOLLARI AL MESE PER UNA CASA – PIÙ COLPITI I GRANDI APPARTAMENTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE, CHE SONO SCAPPATE NEI SOBBORGHI…

Fuga da New York

new york 1

Impossibile mostrare gli immobili ai potenziali clienti durante la pandemia di Coronavirus. Fuga dalla città da parte di chi poteva permettersi di lavorare in smartworking.

Sono queste, secondo un report di Miller Samuel e Douglas Elliman, citato da Cnbc, le cause del crollo del mercato degli affitti a New York nel mese di giugno. Il mese passato oltre 10mila nuovi appartamenti sono entrati nel mercato delle locazioni, un incremento di oltre l’85% rispetto al mese precedente.

Ed ecco che il tasso di disponibilità (vacancy) è volato al 3,67%. Un valore che secondo gli agenti immobiliari in numerosi edifici è assai più alto.

appartamenti a new york

Affitti in discesa dell’8%

Nello sforzo di affittare gli appartamenti sfitti i proprietari hanno deciso di abbassare i prezzi e di fare nuove offerte ai potenziali inquilini. I prezzi medi degli affitti, secondo il report, sono scesi a giugno dell’8% rispetto all’anno precedente.

Resta vero, peraltro, che il costo medio di un monolocale a Manhattan è di circa 3.400 dollari, più del doppio della media nazionale. Ma allo scopo di spingere i nuovi contratti i proprietari presentano spesso offerte di un mese o un mese e mezzo gratuito sui contratti di durata almeno annuale.

appartamenti a new york

Più colpiti gli appartamenti di grandi dimenioni

Il segmento del mercato delle abitazioni più colpito dalla crisi è quello degli appartamenti di grandi dimensioni destinati alle famiglie. Gli agenti immobiliari sottolineano che molte famiglie si sono infatti trasferite nei sobborghi, dove sono disponibili case con giardino e spazi più grandi.

A giugno la percentuale degli appartamenti con tre camere da letto è crollato del 42% rispetto allo scorso anno. Il centro della città e l’East Side hanno subito i cali più forti: del 41% e del 49% rispettivamente.

