26 apr 2023 16:46

GAME OVER PER MICROSOFT – L’ANTITRUST DEL REGNO UNITO HA BLOCCATO L’ACQUISIZIONE DI ACTIVISION BLIZZARD, SOCIETÀ PRODUTTORE DI VIDEOGIOCHI, DA PARTE DEL COLOSSO FONDATO DA BILL GATES – L’OPERAZIONE VALE 70 MILIARDI DI DOLLARI, MA SECONDO L’AUTORITÀ BRITANNICA “METTE A RISCHIO LA CONCORRENZA”. CURIOSA LA REAZIONE IN BORSA: IL TITOLO MICROSOFT GUADAGNA IL 7,9% (SON PUR SEMPRE 70 MILIARDI RISPARMIATI), QUELLO DI ACTIVISION PERDE IL 9,9%