GAMESTOP, IL BUSINESS E' OLTRE IL GIOCO – LA CATENA AMERICANA DI VIDEOGAME INGAGGIA 20 PERSONE PER CREARE UN HUB ONLINE DOVE COMPRARE, VENDERE E SCAMBIARE OGGETTI VIRTUALI LEGATI AI VIDEOGAME SOTTOFORMA DI NFT ED È A UN PASSO DAL CHIUDERE ACCORDI CON AZIENDE SPECIALIZZATE IN CRIPTOMONETE E BLOCKCHAIN – IL CAMBIO DI STRATEGIA E' UN RILANCIO DOPO LA SUPER VALUTAZIONE DELLE AZIONI CHE UN ANNO FA MANDO' IN TILT MIGLIAIA DI AZIONISTI DEGLI HEDGE FUND, POMPATI DAGLI ANALISTI DI REDDIT…

Massimo Basile per “la Repubblica”

La vertigine finanziaria a Wall Street di GameStop non dovrebbe essersi esaurita con la super valutazione delle azioni (+1600 per cento), che un anno fa ha mandato nel panico migliaia di azionisti degli hedge fund, travolti da investitori amatoriali pompati dagli analisti di Reddit.

La catena americana di videogame si è lanciata nella criptomoneta. L'obiettivo è creare un nuovo mercato online dei tokens, i gettoni virtuali, buttandosi di fatto in uno dei settori più fluidi e instabili del sistema.

Dai videogame ai beni digitali. Lo riporta il Wall Street Journal. GameStop Corp. ha ingaggiato venti persone a cui ha affidato il compito di realizzare un hub online dove si potranno comprare, vendere e scambiare oggetti virtuali legati ai videogame sottoforma di Nft, 'non fungible tokens', riproduzioni digitali in numero limitato che, a volte, vengono equiparate a piccole opere d'arte.

Secondo il quotidiano finanziario, GameStop è a un passo dal chiudere accordi di collaborazione con due aziende specializzate nella criptomoneta e tecnologia blockchain, cioè il "libro mastro" digitale delle transazioni, accessibile a chiunque, e senza intermediazioni. A queste due aziende dovrebbero aggiungersene un'altra decina, con un investimento da parte di Game-Stop di decine di milioni di dollari.

Il cambio di strategia - oltre a confermare la natura enfatica dell'azienda - appare come un rilancio in un momento in cui la società sta perdendo quota a Wall Street. Gli investitori mostrano da tempo segni di impazienza nei confronti di un'azienda che vive sempre sulle montagne russe: nelle ultime sei settimane GameStop ha perso il 45%. Ma quando si parla di GameStop è tutto relativo.

Subito dopo la pubblicazione da parte del Wall Street Journal della nuova sfida nel campo dei token, il titolo è balzato nel 'pre mercato' fino al +24%, a 163,50 dollari a azione, salvo poi ridimensionarsi nel corso della seduta. Il mese scorso l'azienda ha comunicato ricavi in crescita, ma ampiamente al di sotto dello stesso trimestre del 2020.

«Noi - ha commentato l'amministratore delegato Matt Furlong - riteniamo che sul lungo termine ci posizioneremo in un'attività molto più grande». Con l'ingresso nel business della criptomoneta e degli Nft, GameStop punta su un settore in espansione rapida ma dalla tecnologia non consolidata. Mercati online per lo scambio e la vendita dei "pezzi" esistono già.

Uno dei più popolari, OpenSea, ha annunciato una crescita di mercato di 300 milioni di dollari che ha portato la compagnia a un valore di 13,3 miliardi. GameStop vale intorno ai dieci.

