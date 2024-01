GARRONE? SGARRONE! – EDOARDO GARRONE, PATRON DELLA ERG, NEANCHE SI È CANDIDATO UFFICIALMENTE A PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA E GIÀ HA INFRANTO LE REGOLE: LA SUA SOCIETÀ È ISCRITTA SIA A “ELETTRICITÀ FUTURA”, FEDERAZIONE ENERGETICA DI CONFINDUSTRIA, SIA ALL'ANEV, ASSOCIAZIONE "CONCORRENTE" DELLA PRIMA, CHE ACCOGLIE UNA SETTANTINA DI AZIENDE - AL MEF PENSANO CHE UN IMPRENDITORE CHE HA FATTO I SOLDI CON LE CONCESSIONI PUBBLICHE NON POSSA ESSERE IL PALADINO DELL’IMPRESA ITALIANA…

Estratto dell'articolo di Vincenzo Bisbiglia, Salvatore Cannavò per “Il Fatto Quotidiano”

Un potenziale conflitto d'interessi che rischia di infiammare la corsa alla presidenza di Confindustria. Il comitato confederale dei probiviri ha inviato una lettera a Edoardo Garrone, patron della Erg, probabile candidato alla presidenza dell'associazione degli industriali italiani, al posto dell'uscente Carlo Bonomi.

La società, un tempo colosso petrolifero che da qualche anno si è rivolto alla produzione di energia eolica, è infatti iscritto sia a Elettricità Futura, federazione energetica di Confindustria, sia all'Anev, che sarebbe l'Associazione nazionale energia del vento e che accoglie una settantina di aziende che, come Erg, si sono appunto specializzate nel settore eolico. Il problema è che Anev non solo non fa parte di Confindustria, ma è addirittura in "concorrenza" con Elettricità Futura, partecipando ai tavoli governativi in maniera separata e a volte addirittura in contrapposizione.

Nella lettera inviata a Garrone, i probiviri fanno notare che la doppia iscrizione viola l'articolo 6 dello Statuto di Confindustria, che alla lettera T vieta espressamente "ade-sioni contemporanee a organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per analoghi scopi". […] A Garrone, i probiviri hanno consegnato anche un aut aut: la situazione andrà sanata entro il 30 gennaio, pena il deferimento per provvedimenti disciplinari e il rischio dell'esclusione di Erg da Confindustria e di Garrone dalla corsa alla presidenza. […]

Cosa farà dunque Garrone? Non è così scontato che l'ex presidente della Sampdoria accetti di cedere ai probiviri. Ambienti a luivicini parlano di un certo "fastidio" rispettoai rilievi mossi dal comitato. In ogni caso il problema non potrà essere aggirato se davvero Garrone vuole partecipare alla corsa per la nuova presidenza. Cosa che sembrerebbe confermata dall'incontro avuto il 18 gennaio sera, alla sede dell'Unione industriali di Torino, con una serie di possibili alleati. […]

