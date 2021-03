27 mar 2021 19:42

GENERALI, ALTRO FLOP PER DONNET - DOPO AVER PERSO UN MESE FA LA GARA PER LE ATTIVITÀ FRANCESI DI AVIVA, SFUMA ANCHE L’ACQUISIZIONE DEGLI ASSET POLACCHI, ACQUISTATI DAI TEDESCHI DI ALLIANZ PER 2,5 MILIARDI CASH – DONNET ANCORA NON HA CAPITO CHE QUESTE OPERAZIONI NON PUÒ FARLE RESTANDO COMODO E PASCIUTO A PARIGI, METTENDO PIEDE A TRIESTE, SE VA BENE, UNA VOLTA AL MESE (CHISSÀ SE RIUSCIRÀ A RESTARE IN SELLA ANCORA UN ANNO…)