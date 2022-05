5 mag 2022 19:13

GENERALI, IL GIORNO DOPO - CALTAGIRONE SALE AL 5,49% DEL CAPITALE DI MEDIOBANCA. L’IMPRENDITORE ROMANO, DOPO LA BRUCIANTE DISFATTA A TRIESTE, RIALZA LA TESTA PER FAR CAPIRE AL NUMERO UNO DI PIAZZETTA CUCCIA, ALBERTO NAGEL, CHI E’ IL SUO OBIETTIVO - MA GLI ARZILLI VECCHIETTI CALTA E DEL VECCHIO DEVONO PORTARE PAZIENZA: INTANTO, NAGEL RESTERÀ IN CARICA FINO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023. SECONDO: PER IL TAKE-OVER SU MEDIOBANCA OCCORRE CHE ENTRI IN BALLO UNA GRANDE BANCA PER AVERE IL VIA LIBERA DELLA BCE...