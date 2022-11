IL GIOCO DELL’OPA SU TIM: SI TORNA SEMPRE AL PUNTO DI PARTENZA – L’ACCORDO CDP-TELECOM ORMAI È CARTA STRACCIA: IL GOVERNO HA ASSEGNATO LE DELEGHE SULLA RETE AD ALESSIO BUTTI, IDEATORE DEL “PIANO MINERVA” (UN'OPA SU TUTTA TIM), ARCHIVIANDO DI FATTO IL MEMORANDUM DI MAGGIO – VIVENDI OSSERVA, E INTANTO IL CDA DI DOMANI DI TIM POTREBBE COOPTARE STEFANO PROVERBIO AL POSTO DI LUCA DE MEO…

Rosario Dimito per “il Messaggero”

Stefano Proverbio, laurea in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, è in pole position per essere cooptato nel cda di Tim domani. All'ordine del giorno ci sono solo temi di governance. Proverbio prenderà il posto di Luca De Meo, dimessosi il 28 settembre per gli impegni in Renault di cui è ceo.

Quasi certamente il board di Tim diffonderà un comunicato con il quale il gruppo di tlc prende atto di non aver ricevuto l'offerta non vincolante dalla cordata Cdp, quale esito del Mou sottoscritto assieme a Macquarie e Kkr, in scadenza domani che di conseguenza decade automaticamente.

Con il Dpcm che ha assegnato le deleghe sulla rete ad Alessio Butti, fatte salve le competenze di Adolfo Urso, la strategia pensata fino a ieri sull'infrastruttura di rete viene azzerata e ripartirà daccapo: il governo vorrebbe prendersi un paio di mesi. Ma deve fare presto per non aumentare la pressione su Tim, zavorrata da 25 miliardi di debiti e da tassi in aumento che rischiano di comprimere i margini.

Sempre, naturalmente, che Vivendi, azionista di riferimento della società di tlc, non prema per soluzioni più ravvicinate. Si segnala infine che Butti ha il compito di interloquire con Agcom, Agcm e Mimit relativamente ai tempi della digitalizzazione del Paese, rete unica e banda larga. Avrà anche il compito di dialogare con le istituzioni europee, a partire dalla Dg Competition. r. dim.

