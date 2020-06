GIORNI CONTATI PER UBI - DOPO IL VIA LIBERA DELLA BCE, ECCO QUELLO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI. ENTRO CINQUE GIORNI, TOCCA ALLA CONSOB DARE IL SUO IL BENESTARE - IL CDA DI INTESA VARA L'AUMENTO DI CAPITALE – LA TESI DI UNICREDIT: INTESA VORREBBE ELIMINARE DAL MERCATO UBI QUALE CONCORRENTE PERCHÉ LO CONSIDERA UN MAVERICK: NEL LINGUAGGIO ANTITRUST, VIENE COSÌ DEFINITO UN SOGGETTO ECONOMICO ANTICONFORMISTA

Rosario Dimito per “il Messaggero”

Per l' Ops su Ubi Banca arriva il via libera dell' Ivass a Intesa Sanpaolo, il cui consiglio di amministrazione ieri ha dato esecuzione alla delibera dell' assemblea del 27 aprile all' aumento di capitale al servizio dell' offerta.

Il disco verde dell' Autorità di vigilanza sulle assicurazioni fa seguito all' autorizzazione della Bce di una settimana fa e a questo punto permetterà alla Consob, entro cinque giorni, di fornire il suo benestare alla pubblicazione del prospetto informativo. La riunione della Commissione potrebbe tenersi venerdì.

Il dispositivo dell' Ivass consente il superamento del 40% della Lombarda Vita, del 20% di Aviva Vita e l' acquisizione del controllo di Bancassurance Popolari spa. Sono tutti passaggi tecnici che acquistano efficacia con l' esito positivo dell' offerta di scambio. Essa dovrebbe partire in luglio, a seguito del disco verde da parte dell' Antitrust.

Domani si terrà l' audizione generale di tutte le parti coinvolte nel procedimento: Intesa Sanpaolo, Ubi, Unicredit, Bper, Unipol, Fondazione Monte di Lombardia, Cattolica. Ma alla luce dei rimedi presentati due giorni fa da Ca' de Sass - vendita di 532 filiali a Bper, con disponibilità eventuale di salire a 600 attraverso la cessione di 68 sportelli ad altre banche - dovrebbero essere risolti i nodi delle quote dominanti in circa 700 micro territori in tutta Italia.

Intanto ieri il consiglio Intesa Sanpaolo ha dato esecuzione alla delibera dell' assemblea del 27 aprile, relativa all' aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell' offerta pubblica di scambio preventiva avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca.

Nella nota di Intesa si fa riferimento all' ok di Francoforte del 2 giugno, alle modifiche statutarie connesse al rafforzamento, nonché alla computabilità delle azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di Intesa Sanpaolo quale capitale primario. Le nuove azioni che saranno emesse ammontano a oltre 1,9 miliardi di titoli: al prezzo fissato ieri pari a 1,69 euro. Il controvalore di aggira sui 3,2 miliardi di euro.

Intanto trapelano i contenuti delle memorie depositate dai vari soggetti in Antitrust. Significativo un passaggio scritto da Cleary Gottlieb, consulente di Unicredit.

Secondo fonti vicine a Piazza Gae Aulenti, nella memoria si legge che Intesa vorrebbe eliminare dal mercato Ubi quale concorrente perché lo considera un maverick: nel linguaggio Antitrust, viene così definito un soggetto economico anticonformista. Cattolica ha messo nero su bianco l' interesse a essere presente per tutelare i propri interessi così come la fondazione Monte di Lombardia che tutela gli interessi sul territorio.

