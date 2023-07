NEL GIORNO IN CUI APPLE FA LA STORIA, DIVENTANDO LA PRIMA SOCIETÀ AL MONDO A CHIUDERE UNA SEDUTA CON UNA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DI 3.000 MILIARDI DI DOLLARI, GOLDMAN SACHS VUOLE SVINCOLARSI DALLA PARTNERSHIP CON IL GRUPPO DI CUPERTINO: SAREBBE IN TRATTATIVE CON AMERICAN EXPRESS AFFINCHÉ PRENDA IL SUO POSTO DELLA “MELA” NELL'ALLEANZA NELLE CARTE DI CREDITO E NON SOLO…

WSJ, GOLDMAN SACHS VUOLE USCIRE DALLA PARTNERSHIP CON APPLE

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Goldman Sachs vuole svincolarsi dalla sua partnership con Apple. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Goldman sarebbe in trattative con American Express affinché prenda il suo posto nell'alleanza con Cupertino nelle carte di credito e non solo. Le trattative sono in corso da mesi e Apple ne è al corrente ma al momento non sembra esserci un'intesa imminente. Qualsiasi operazione deve infatti ricevere anche il via libera di Apple.

APPLE CHIUDE IN RIALZO A NEW YORK, VALE 3.050 MILIARDI

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Apple fa la storia: è la prima società al mondo a chiudere una seduta con una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari. I titoli di Cupertino salgono del 2,3% a 193,97 dollari per azione, per un valore di 3.050 miliardi.