GODITELA JOE, FINCHÉ DURA! – BIDEN ESULTA: “PER LA PRIMA VOLTA DAL 1976 LA CRESCITA DEGLI USA È MAGGIORE DI QUELLA CINESE. NON È MAI UNA BUONA IDEA SCOMMETTERE CONTRO GLI STATI UNITI” – MA “SLEEPY JOE” HA POCO DA GIOIRE: ANCHE SE ORA LA CINA CRESCE SOLO DEL 2% CONTRO IL 2,8% DEGLI USA, SUL LUNGO PERIODO GLI STATES RISCHIANO GROSSO (BASTA VEDERE LE PREVISIONI HORROR SULLA RECESSIONE)

(ANSA) - Per la prima volta in 45 anni gli Usa crescono più della Cina: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, in conferenza stampa congiunta a Seul con il suo omologo Yoon Suk-yeol.

"Per la prima volta dal 1976 la crescita degli Usa è maggiore di quella cinese", ha osservato Biden, aggiungendo che "non è mai una buona idea scommettere contro gli Stati Uniti". Il suo riferimento è a una proiezione fatta da Bloomberg, secondo cui per il 2022 il tasso di crescita media della Cina sarà più basso, per la prima volta dal 1976, di quello Usa: 2% contro 2,8%.

