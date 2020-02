GOMME MA NON DA MASTICARE - PIRELLI ACCELERA SUI PNEUMATICI ''TOP'', DESTINATI A CLIENTELA DI FASCIA ALTA: NEL MONDO LE AUTO DI LUSSO AUMENTANO CON UN RITMO QUASI DOPPIO RISPETTO A QUELLE ''NORMALI'' (+5% CONTRO +2,9%) ED È IN QUEL SETTORE CHE L'AZIENDA GUIDATA DA TRONCHETTI VUOLE GUADAGNARE ULTERIORE SPAZIO - L'ACCORDO TRA GLI AZIONISTI HA CONFERMATO CHE L'AD (DAL 1992), AVRÀ UN RUOLO CENTRALE NELLA SCELTA DEL SUO SUCCESSORE. HA SPIEGATO AGLI ANALISTI DI AVERE PREPARATO UNA LISTA DI NOMI, SIA ALL' INTERNO CHE ALL' ESTERNO DELL' AZIENDA

Pietro Saccò per “Avvenire”

Strategia su tre pilastri: meno costi, sviluppo commerciale e innovazione tecnologica Le famiglie "ricche", quelle che guadagnano più di 75mila dollari l' anno, nel 2015 erano 272 milioni, quest' anno saliranno a 400 milioni e nel 2022 raggiungeranno i 465 milioni. È una crescita del 70% in sette anni. Queste decine di milioni di nuovi benestanti sono i consumatori che le multinazionali di prodotti di fascia alta vogliono conquistare.

Tra loro c' è Pirelli, che ha inserito il grafico sulla crescita di quelli che in inglese definisce gli "high-end consumers" nella presentazione del suo piano industriale 2020-2022, chiamato Vision 2025. Al centro del piano ci sono le vendite di pneumatici di fascia alta. In un mondo dove ci sono sempre più ricchi, le auto di lusso in circolazione aumentano con un ritmo annuo superiore a quello delle macchine "normali" (+5% contro il +2,9%) ed è in quel segmento di mercato che l' azienda guidata da Marco Tronchetti Provera vuole guadagnare ulteriore spazio.

Pirelli si aspetta di aumentare le vendite dei pneumatici di fascia alta, quelli da oltre 18 pollici di diametro, al ritmo del 9% annuo, contro una crescita stimata del mercato del 6%. Scenderanno invece al ritmo del 4,2% all' anno le vendite di pneumatici "standard", quelli sotto i 17 pollici, settore in cui Pirelli però è pronta a sfruttare qualche opportunità positiva e la forza competitiva delle fabbriche "low cost" in Russia e America Latina.

Il piano operativo si basa su tre pilastri. Uno è la competitività dei costi, con una riduzione delle uscite di 510 milioni di euro (è circa un -11,5%) tra ottimizzazione della gamma e delle fabbriche, evoluzione del marketing e miglioramenti organizzativi. Il secondo pilastro è lo sviluppo commerciale, con l' aumento di 9 milioni di pezzi all' anno nelle vendite di pneumatici di fascia alta e il taglio di 4 milioni per quelli standard. Il terzo pilastro è l' innovazione tecnologica, con il lancio di 20 nuove linee di pneumatici e interventi per aumentare la competitività dei costi.

Fanno parte di questo terzo pilastro anche le iniziative sul fronte della mobilità sostenibile: c' è l' obiettivo di portare al 40% entro il 2025 e al 60% entro il 2030 la quota rinnovabile nel materiale del pneumatico, lo sviluppo di nuove gomme pensate apposta per le auto elettriche e quello dei cyber tyre, le gomme "connesse" già sperimentate in Formula 2. Le emissioni di CO2 del gruppo nel 2025 saranno ridotte del 25%.

A livello economico, l' obiettivo è portare i ricavi dai 5,3 miliardi stimati per il 2019 a 5,8 miliardi nel 2022, con un margine stabile attorno al 18-19% del fatturato (917 milioni l' utile adjusted dello scorso anno). Il debito si ridurrà: la posizione finanziaria netta è indicata in miglioramento da -3,5 a -2,5 miliardi di euro. Gli investimenti saranno più contenuti rispetto al piano precedente: 900 milioni in tre anni (Pirelli ha investito 1,3 miliardi tra il 2017 e il 2019), una riduzione resa possibile dal "già elevato livello tecnologico e l' adeguata capacità degli impianti produttivi". Il flusso di cassa, prima della distribuzione del dividendo, sarà di circa 1,5 miliardi complessivi.

Per l' azienda che dal 2015 ha nella cinese Chemchina il suo primo azionista con il 45,5% delle azioni (il secondo è la finanziaria Camfin con il 10,1%) il futuro è ancora da disegnare. Ci sono alcuni punti fermi, come il divieto di trasferimento tecnologico e di trasloco della sede (per cambiare qualcosa su questi due punti occorre il sì del 90% dei soci). L' accordo tra gli azionisti dello scorso novembre ha confermato che Tronchetti Provera, amministratore delegato dal 1992, avrà un ruolo centrale nella scelta del suo successore. L' Ad, che lascerà nel 2023 ha spiegato agli analisti di avere preparato una lista di nomi, sia all' interno che all' esterno dell' azienda.

