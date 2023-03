IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI ESCLUDE IL SALVATAGGIO DELLA SILICON VALLEY BANK MA VUOLE EVITARE IL "CONTAGIO" - LO HA DETTO LA SEGRETARIA AL TESORO, JANET YELLEN, A PROPOSITO DEL CROLLO DELLA BANCA - L'AVVERTIMENTO DEL CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE, JEREMY HUNT: “LE IMPRESE BRITANNICHE ATTIVE NEI SETTORI DELLA TECNOLOGIA SONO A SERIO RISCHIO DOPO IL FALLIMENTO DELLA SVB” - BIDEN CHIAMA IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA PER DISCUTERE DEL FALLIMENTO DELLA BANCA – L'IPOTESI "SPEZZATINO" PER LA CESSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO...

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - Il governo degli Stati Uniti esclude il salvataggio della Silicon Valley Bank ma vuole evitare il "contagio". Lo ha detto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, a proposito del crollo della banca. In un'intervista alla Cbs Yellen ha spiegato che il governo vuole evitare che il crollo della Silicon Valley abbia un effetto domino sul sitema bancario Usa. "Vogliamo far in modo che i problemi di una banca non vadano ad affliggerne altre che sono solide", ha sottolineato la segretaria al Tesoro americano.

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 MAR - Le imprese britanniche attive nei settori della tecnologia e delle scienze naturali sono a "serio rischio" dopo la chiusura della Silicon Valley Bank. E' l'avvertimento lanciato dal cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt che, in un'intervista al canale televisivo britannico Sky News, ha spiegato come la banca californiana gestisca il denaro di alcune delle aziende più promettenti del Regno Unito. "La maggior parte delle persone non avrà mai sentito parlare della Silicon Valley Bank, - ha detto - ma capita che si occupi dei soldi di alcune delle nostre attività più promettenti ed entusiasmanti".

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Joe Biden ha chiamato il governatore della California per discutere del fallimento della Silicon Valley Bank, il piu' grande crollo di una banca Usa dalla crisi Lehman Brothers del 2008. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. "Il presidente e il governatore hanno discusso dei modi per affrontare la situazione", si legge nel comunicato.

Estratto dell’articolo di Antonella Ciancio per “il Messaggero”

Il fallimento di Silicon Valley Bank (SVB), il secondo maggiore crac bancario nella storia americana, ha scosso il mondo della finanza che ora si interroga sugli effetti per banche, start up innovative, mercati e regolamenti bancari. In attesa di una vendita modello "spezzatino" delle attività della banca che potrebbe iniziare in settimana, con un interesse già manifestato da Elon Musk e da Bank of London (per il ramo inglese), il fallimento di SVB sorprende soprattutto perché la banca di riferimento della Silicon Valley era fino a poco tempo fa in buona salute. La sedicesima banca americana, con attivi per 212 miliardi di dollari, aveva comprato titoli sicuri, in gran parte T-bond a lunga scadenza e mutui garantiti dallo Stato che pagavano un interesse fisso.

Nessun rischio di default, ma esisteva un rischio di mercato che, considerato modesto solo un paio d'anni fa, è però esploso quando la banca ha dovuto vendere: complice il rialzo dei tassi, il valore dei titoli si è rivelato assai inferiore al prezzo d'acquisto. Sicché la banca, vendendo bond per 21 miliardi di dollari, ha perso ben 1,8 miliardi.

Va detto che il problema della differenza tra valore nominale e di mercato dei titoli riguarda tutti. The Wall Street Journal stima un gap del 14% nei portafogli delle 24 grandi banche americane. Il calo delle valutazioni dei titoli della Silicon Valley dopo la pandemia ha complicato lo scenario. Il rialzo dei tassi d'interesse ha reso più costoso offrire rendimenti sui depositi per attrarre società tecnologiche che intanto bruciano contante. […]

La Fdic, nominata curatore fallimentare, ha detto che si occuperà di vendere le attività della banca. Il governo potrebbe decidere già lunedì se venderne parte o tutte, scrive Bloomberg. […]

