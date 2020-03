11 mar 2020 18:43

GRUPPO MACCAFERRI PRECISA - SIMONE ROMANO NON È PIÙ AD DI OFFICINE MACCAFERRI DAL 17 DICEMBRE 2019 E QUINDI NON POTREBBE CERTO ESSERE CONFERMATO - POI, NON È VERO CHE “I MACCAFERRI HANNO RIFIUTATO L’OFFERTA VINCOLANTE PROPOSTA DA OXY CAPITAL PERCHÉ PREVEDEVA PER LORO LA PERDITA DEL CONTROLLO”