LA GUERRA DELLE BORSE - MILANO PEGGIORA ANCORA: PIAZZA AFFARI ARRIVA A CEDERE IL 4%, CON L’INDICE FTSE CHE SCENDE SOTTOI 25MILA PUNTI. MILANO È LA PEGGIORE D’EUROPA - IL PREZZO DEL PETROLIO CONTINUA LA SUA ASCESA (7%), CON IL BRENT A QUOTA 103,5 DOLLARI AL BARILE. AUMENTI CLAMOROSI ANCHE PER IL GAS - MOSCA TRACOLLA: ARRIVA A PERDERE IL 49,9%, POI SI ASSESTA AL -30%, BRUCIANDO 180 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE

BORSA: MILANO PEGGIORA ANCORA E PERDE IL 4%

(ANSA) - La Borsa di Milano non arresta la sua caduta e arriva a cedere il 4% con il Ftse che scende sotto i 25mila punti (24.957 punti). Sotto pressioni i titoli più esposti verso la Russia come Unicredit (-8,6%), Pirelli (-8,21%), Buzzi (-7,45%) e Intesa Sanpaolo -7,08%).

BORSA:EUROPA PESANTE, MILANO MAGLIA NERA (-3,3%), MOSCA -24%

(ANSA) - Le Borse europee proseguono in pesante ribasso a metà mattinata dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Francoforte cede il 3,3%, Parigi il 3,1%, Londra il 2,4% mentre Milano, in calo del 3,5%, indossa la maglia nera, con i titoli più esposti verso Russia ed Est Europa, come Unicredit (-7%), Pirelli (-6,9%) e Buzzi (-6,2%) sommersi dalle vendite.

Si accentua ulteriormente il balzo del petrolio, che sale di quasi il 7%, con il Brent a quota 103,5 dollari al barile e il Wti a un passo da quota 98. Riprende la sua corsa anche il gas, che balza del 33% sia ad Amsterdam che a Londra. Recuperano un po' di terreno i future su New York, con Dow Jones e S&P in calo dell'1,6% e Nasdaq del 2,2%. Recupera terreno la Borsa di Mosca, arrivata a perdere fino al 45%: ora l'indice Moex cede il 24% mentre anche il rublo, sostenuto dalla Banca centrale russa, limita il ribasso sul dollaro al 2,5%, scambiando a 83,7 sul biglietto verde.

LA GUERRA SCUOTE LE BORSE EUROPEE (-4%), CORRONO GAS, PETROLIO E ORO. MOSCA CROLLA A -30%

Andrea Fontana e Chiara Di Cristofaro per www.ilsole24ore.com

L'avanzata russa in Ucraina travolge i mercati finanziari con l'azionario in pesante caduta e acquisti sugli asset rifugio, sull'energia e sui metalli. Gli indici europei sono tutti in rosso, con cali tra i 3 e i 4 percentuali. Il FTSE MIB -3,82% torna sui minimi dal luglio 2021.

Pesante anche il bilancio in Asia, a picco i future di Wall Street, colpiti già nella seduta della vigilia dal sell-off sull'azionario con l'S&P500 entrato in fase di correzione, per la prima volta dal 2020, perdendo oltre il 10% dai massimi toccati a inizio anno e con il Nasdaq Composite, a sua volta in correzione dalla fine di gennaio, che sta perdendo circa il 19% dal record di metà novembre.

Balzo dei prezzi del gas: +30% a 116 euro al megawattora

Clamoroso balzo dei prezzi del gas in Europa a causa dell'avvio dell'invasione russa in Ucraina. Il contratto future marzo sulla piattaforma Ttf è arrivata a salire del 34% a 119 euro al megawattora, per poi tornare a trattare in area 112 euro. L’Europa importa il 41% dei suoi consumi di gas naturale dai gasdotti russi.

Brent oltre i 104 dollari (+8%), rally dell'oro

Balzo dei prezzi dell'energia: il petrolio sale di oltrel l8% e quota oltre 104 dollari al barile a Londra, sui massimi dal 2014, e a 97 dollari al barile a New York.

Gli investitori si spostano sui beni rifugio e torna a salire il dollaro: l'euro scivola in area 1,12 (era a 1,131 ieri in chiusura) e va in pesante rosso contro yen in area a 128. In rally l' oro che avvicina i 1950 dollari l'oncia.

«La crisi ucraina ha purtroppo avuto un’evoluzione drammatica - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - breve l’incertezza è altissima, il rischio per l’economia globale e in particolare per l’Europa è di stagflazione; inflazione a causa di un aumento significativo e prolungato dei prezzi dei prodotti energetici e recessione economica. Dipenderà da come le sanzioni e le eventuali ritorsioni impatteranno le esportazioni di petrolio e gas dalla Russia». C'è da dire, aggiunge, che «nel medio periodo gli effetti di un conflitto localizzato su economie e profitti societari, a parte ovviamente quelle dei paesi coinvolti, è marginale».

L'attacco all'Ucraina affonda anche il bitcoin: -8% a 35.000 $

L'attacco russo in Ucraina sta provocando forti ribassi sul mercato delle criptovalute con il bitcoin che scende dell'8% a 35,400 dollari dopo aver toccato un minimo a 34.333. Solo 24 ore fa, il bitcoin quotava sopra i 39.000 dollari. Ancora più pesante la flessione dell'Ethereum che cede il 12% a 2.105 dollari. Da segnalare che dal massimo di 68.641 dollari toccato il 9 novembre, il bitcoin ha ormai perso circa il 50% del suo valore.

Vendite sulle banche a Piazza Affari, Unicredit la peggiore

A Piazza Affari completamente in rosso il paniere delle 41 big del listino: solo Campari -1,72%, all'indomani dello scivolone sui conti, si salva, mentre cade Pirelli & C -7,85% che nell'annunciare i risultati 2021 e la guidance 2022 ha dichiarato di aver già pronte delle azioni per mitigare l'impatto della crisi ucraina sul proprio business. Unicredit -8,19%, tra gli istituti europei più esposti in Russia (insieme a Societe Generale e all'austriaca Raiffeisen) pè in pesante rosso. Male anche Intesa Sanpaolo -6,65%,Banca Generali -5,52%, Banco Bpm -6,22%e Azimut -5,41%. Le vendite sono forti anche su Buzzi Unicem -7,37%, Exor -4,36% e Stmicroelectronics -4,42%ics.

Borsa Mosca: prima lo stop poi il crollo. Giù il rublo

Impressionante crollo per la Borsa di Mosca, con il Moex Russia Index denominato in rubli, è arrivato a perdere il 45%, il calo peggiore della sua storia, poi il 20%. Fa ancora peggio l'indice Rts, denominato in dollari, che arriva a perdere il 49,9% poi il 30% circa. La Borsa di Mosca ha inizialmente sospeso le contrattazioni, a causa dell'invasione russa in Ucraina, ma alla riapertura l'azionario è stato colpito da una pioggia di vendite. In forte flessione anche il rublo che perde quasi il 6,5% contro il dollaro, dopo aver toccato i minimi dal 2016 con un calo di oltre il 10%

La Banca centrale russa ha annunciato l'avvio di «interventi» sul mercato dei cambi per «stabilizzare la situazione» dopo la caduta del rublo. Le misure hanno anche lo scopo di «fornire ulteriore liquidità al settore bancario russo». La Banca di Russia garantirà il mantenimento della stabilità finanziaria e la continuità delle operazioni delle istituzioni finanziarie, «utilizzando tutti gli strumenti necessari» e assicurando di avere «piani d'azione chiari per qualsiasi scenario».

Banca centrale Ucraina ferma valute e limita prelievi contanti

La banca centrale ucraina ha temporaneamente sospeso il mercato valutario del paese, limitato il ritiro di contanti e proibito l'emissione di valute estere al pubblico, dopo che la nazione ha dichiarato la legge marziale. La Banca nazionale ucraina ha annunciato una serie di misure temporanee dopo che le truppe russe sono entrate nel Paese. I prelievi di contanti erano limitati a 100.000 grivnie ucraine al giorno, equivalenti a circa 3.339,13 dollari.

Intanto, la Borsa ucraina PFTS ha comunicato che l'attività sul mercato è stata posticipata a causa dell'emergenza. Gli asset ucraini scambiati a livello globale sono stati colpiti dal sell-off. I rendimenti dei bond ucraini in dollari con scadenza a settembre 2027 sono balzati del 32,060%, dal 16,302% di mercoledì, secondo Tradeweb. Le valute dei Paesi dell'Europa orientale sono scese rispetto al dollaro, con lo zloty polacco in calo dell'1,1% e la corona ceca in calo dell'1,8%. La Turchia, che ha forti legami commerciali e turistici sia con la Russia che con l'Ucraina, ha visto la sua valuta diminuire del 2,4% rispetto al dollaro.

