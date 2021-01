GUERRE STELLANTIS - ESORDIO IN BORSA IN POMPA MAGNA PER IL GRUPPO NATO DALLA FUSIONE TRA PSA E FCA: NON SARÀ PERÒ UN MATRIMONIO ALLA PARI, VISTO CHE I DUE PROTAGONISTI NON AVRANNO GLI STESSI PESI E POTERI - AI FRANCESI LA MAGGIORANZA DEL CDA, IL CEO È CARLOS TAVARES E AI SOCI DI FIAT-CHRYSLER SARÀ RICONOSCIUTO UN PREMIO, PROPRIO COME AVVIENE NELLE NORMALI ACQUISIZIONI - L'AZIONARIATO È DESTINATO COMUNQUE A CAMBIARE: IL SOCIO CINESE POTREBBE VENDERE...

STELLANTIS IN BORSA, ELKANN E TAVARES SUONANO CAMPANELLA

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Cerimonia di quotazione per Stellantis, che debutta oggi in Borsa a Milano e Parigi e che domani bisserà a New York. Il presidente del gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fca, John Elkann, e l'amministratore delegato, Carlos Tavares, suonano la campanella che segna l'avvio delle contrattazioni sui due listini del titolo del quarto produttore mondiale di auto, in un evento virtuale al quale hanno preso parte anche l'ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, e quello di Euronext, Stephane Boujnah.

L'emergenza Covid ha imposto una cerimonia virtuale con i video messaggi di Elkann, Tavares e dei due amministratori delegati delle Borse di Milano e Parigi. A Piazza Affari la campanella è stata suonata da Elkann e da Jerusalmi mentre a Parigi sono stati Tavares e Boujnah a dare il via alle contrattazioni.

ELKANN, STELLANTIS TRAGUARDO STORICO, GRANDE OPPORTUNITÀ

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi per il primo giorno di quotazione di Stellantis, una nuova società, un nuovo inizio, un vero traguardo storico per tutti noi che lavoriamo per Stellantis".

Così il presidente del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa, John Elkann, ha salutato in un video messaggio il debutto in Borsa del gruppo. "Stellantis - aggiunge - rappresenta un'opportunità straordinaria in questa era di sfide e tuttavia molto emozionante, di profondo cambiamento per la nostra industria. La sua velocita, la sua intensità e la sua energia è equivalente a quanto accadde alle sue origini, alla fine del diciannovesimo secolo".

TAVARES, GRANDE SUPPORTO DA SOCI, NON VI DELUDEREMO

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Ci sentiamo fiduciosi e stiamo affrontando questa sfida con molta umiltà ma abbiamo il sostegno dei nostri azionisti che hanno supportato la fusione con più del 99% dei voti da entrambi i lati. Questo è un grande segno di supporto, un grande segno di fiducia che ci stanno dando, abbiamo una grande visibilità di che cosa dobbiamo fare per realizzare il lavoro e questo sarà certamente la nostra prima priorità".

Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, nel corso della cerimonia di quotazione. "Oggi è il giorno in cui nasce Stellantis, una fusione che crea valore per 25 miliardi e siamo qui per realizzare questo lavoro con il vostro supporto. Grazie per il vostro supporto e state sicuri che non vi deluderemo".

Stellantis: bandiera con il nuovo nome sventola a Mirafiori

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - La bandiera di Stellantis sventola a Mirafiori, davanti alla porta 5, la palazzina di corso Agnelli a Torino. È stata issata al posto della bandiera di Fca accanto a quella italiana. Il nome Stellantis compare anche sotto quello dei brand del Gruppo e sulle colonne dell'edificio.

STELLANTIS: RITOCCA MASSIMI A 13,39 EURO, FINISCE IN ASTA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Stellantis allunga ancora in Borsa, ritocca i massimi e finisce in asta. Lo stop del titolo che ha debuttato a 12,76 euro, quando guadagnava il 6,62% a 13,39 euro.

TAVARES, CON STELLANTIS 25 MILIARDI DI CREAZIONE DI VALORE

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Oggi è un grande giorno, il giorno in cui Stellantis è nata, Sono molto orgoglioso di dirvi che tutti i nostri dipendenti e il management team sono totalmente focalizzati nella creazione di valore che è contenuta nella fusione tra Fca e Psa e nella creazione di Stellantis".

Lo ha detto il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nel corso della cerimonia di quotazione del titolo. "Come sapete questa fusione rappresenta 25 miliardi di euro di creazione di valore che sono la conseguenza dell'accumulazione delle sinergie che abbiamo elencato e vorrei dirvi che potete credere al nostro management nella nostra capacita di esecuzione".

SARÀ LA FRANCESE PSA A COMPRARE FCA (ALTRO CHE FUSIONE ALLA PARI)

Giusy Caretto per www.startmag.it

Procedono i preparativi per la fusione tra Fca e Psa. Nella fusione “alla pari”, però, ai fini contabili la casa francese acquista la casa auto italo-americana, come si evince proprio dal prospetto depositato dalle due case automobilistiche in vista delle rispettive assemblee dei soci.

Nel matrimonio finanziario, dunque, i due protagonisti non avranno gli stessi pesi e poteri. Tutti i dettagli.

CARLOS TAVARES E MIKE MANLEY ANNUNCIANO LA FUSIONE TRA PSA E FCA

L’ACQUISIZIONE DI FCA DA PARTE DI PSA

Partiamo proprio da quanto dichiarano le due aziende nel prospetto di fusione. Gli International Financial Reporting Standards, o IFRS, richiedono l’identificazione dell’acquirente (e della società acquisita), così in questa fusione che Fca e Psa continuano a definire alla pari è la casa francese ad essere definita come acquirente.

“Sulla base della valutazione degli indicatori ai sensi del principio contabile IFRS 3 e della considerazione di tutti i fatti e le circostanze pertinenti”, afferma il documento, “FCA e la direzione di PSA hanno stabilito che Peugeot SA è l’acquirente a fini contabili”.

carlos tavares 2

PSA AVRÀ MAGGIORANZA CDA

E che di acquirente si tratti lo si evince anche dal fatto che Psa, che comprende i brand Peugeot, Citroën e DS, avrà la maggioranza del consiglio di amministrazione. Il cda di Stellantis sarà composto da 11 amministratori, sei dei quali saranno nominati da PSA (tra azionisti, dirigenti e personale).

IL CEO SARÀ CARLOS TAVARES

Altri indizi sul maggior peso di Psa in Stellantis arriva anche dal fatto che il primo Ceo del nuovo gruppo sarà Carlos Tavares, l’attuale presidente del consiglio di amministrazione di PSA (e Ceo di PSA Group). John Elkann avrà il ruolo di presidente esecutivo.

carlos tavares psa

PREMIO AGLI AZIONISTI DI FCA

E ancora. Ai soci di Fiat-Chrysler sarà riconosciuto un premio, proprio come avviene nelle normali acquisizioni.

EXOR AZIONISTA DI MAGGIORANZA

Insomma, Psa avrà maggior potere nella fusione nonostante Exor, l’azienda della famiglia Agnelli che è ora il maggiore azionista di Fca, manterrà la quota maggiore di Stellantis con il 14,4%. La famiglia Peugeot, con le holding, Epf e Ffp, avrà 7,2% del gruppo seguita dalla banca d’investimento pubblica francese Bpi con il 6,2% e dai cinesi di Dongfeng con il 5,6%. Facendo qualche calcolo, dunque, agli azionisti di Psa andrà, nel complesso, il 19% di Stellantis.

john elkann exor

LE MOSSE FUTURE

L’azionariato è comunque destinato a cambiare. Il socio cinese potrebbe vendere entro fine anno 20,7 milioni di azioni a Psa, che sottolinea Mf-Milano Finanza, ha già stanziato 451 milioni di euro. I cinesi, però, potrebbero anche decidere l’ammontare dei titoli Stellantis a terzi. La famiglia Peugeot, a sua volta, potrà salire nel capitale del nuovo gruppo auto del 2,5%, acquistando azioni da Dongfeng o da Bpifrance, che ha la facoltà di ridurre la sua partecipazione del 2,5%.

john elkann

A parte questi piccoli scambi, i soci di Stellantis si sono impegnati a non vendere azioni per un periodo di tre anni (lock-up). Eccezion fatta se dovesse arrivare una nuova grande acquisizione interesserebbe Stellantis.

I TEMPI

Mentre si definisco i dettagli sulla fusione, Psa e Fca dovranno convolare a nozze entro l’inizio del primo trimestre del 2021.