Estratto dell'articolo di Biagio Simonetta per “il Sole 24 Ore”

Che Apple e Microsoft appartengano ai giganti digitali sui quali l’Ue sta cercando di intervenire col Digital Markets Act (DMA), non c’è alcun dubbio […] Ma anche i loro servizi (rispettivamente iMessage di Apple e Bing di Microsoft) dovranno fare i conti con le nuove norme imposte da Bruxelles? Qui la risposta sembra meno scontata, […] Il motivo è presto detto: iMessage e Bing sono servizi tutt’altro che dominanti nei loro rispettivi settori e potrebbero non arrivare a quei 45 milioni di utenti attivi in Ue che fanno scattare le regole del DMA.

LA FORZA DI IMESSAGE

iMessage di Apple è una piattaforma che consente lo scambio di messaggi (testo, audio, video, immagini ecc.) fra utenti iPhone. […] Apple non ha mai rilasciato numeri ufficiali relativi all’uso di iMessage, ma in considerazione del fatto che si tratta di un servizio disponibile per chiunque possieda un iPhone, potenzialmente ha almeno un miliardo di utenti (1,3 miliardi secondo le ultime stime).

La differenza sostanziale con WhatsApp, in questo caso, è tutta sull’utilizzo: al di là del fatto che iMessage sia un’app di default […] l’uso quotidiano della piattaforma non sembra poter competere con WhatsApp. E la ragione è spiegata dal fatto che iMessage è associata ai vecchi Sms, piattaforma ormai in disuso, e risulta operativa solo se i due utenti che comunicano hanno entrambi un iPhone.

IL MOTORE DI MICROSOFT

Bing è invece il motore di ricerca di Microsoft. […] Secondo le più recenti stime, la penetrazione di Bing nel mercato dei motori di ricerca è di circa il 3%, e non disturba il dominio di Google.

LO SCONTRO CON L’UE

Con iMessage che non può competere con WhatsApp e Bing che non scalfisce la leadeship di Google, Apple e Microsoft sono pronte a dar battaglia all’Ue per le scure previste dal Digital Markets Act. Apple, secondo quanto raccolto dal Financial Times, sostiene che iMessage non abbia raggiunto la soglia di numero di utenti alla quale si applicano le regole (45 milioni, ndr) e quindi non dovrebbe rispettare gli obblighi che includono l’apertura del servizio ad app rivali come WhatsApp.

Situazione simile per Bing, che vorrebbe fosse riconosciuto il dominio di Google nei motori di ricerca. Se coperto dalle nuove regole, Bing dovrebbe offrire agli utenti la scelta di altri motori di ricerca, incluso quello di Google. Una situazione che potrebbe finire per dare una mano a Google ad aumentare la sua quota di mercato. […]

Proprio nelle ultime ore, il commissario europeo, Thierry Breton, ha scritto sui social che «Domani (oggi per chi legge, ndr) designeremo ufficialmente il primo elenco di gatekeeper nell’Ue». Per breton «Il Digital Markets Act (Dma) frenerà il potere economico dei gatekeeper» perché […]

«darà più scelta ai consumatori. Creerà nuove opportunità per le piccole aziende tecnologiche innovative , grazie ad esempio all’interoperabilità, al sideloading, alla portabilità dei dati in tempo reale e all’equità». Non è escluso, comunque, che la Commissione possa aprire un’indagine ad hoc per determinare se Bing e iMessage debbano far fronte ai nuovi obblighi che stanno entrando in vigore.

Tutto si deciderà a breve. Anche perché, come detto, le nuove norme diventeranno pienamente applicabili a partire dalla prossima primavera. E la Commissione si sta già preparando per le sfide legali davanti ai tribunali europei di Lussemburgo riguardo alle sue decisioni. […]

