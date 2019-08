GOOGLE GRAN RISERVA – “BIG G” SUPERA APPLE SULLE RISERVE FINANZIARIE: 117 MILIARDI CONTRO 102 - LA MELA HA INIZIATO A SPENDERE E RIDURRE LA SUA CASSAFORTE, CHE NEL 2017 ERA ARRIVATA A 163 MILIARDI, ANCHE SU PRESSIONE DELLO SQUALO DI WALL STREET CARL ICAHN - ENTRAMBI HANNO ABBASTANZA CASH PER COMPRARE UN COLOSSO COME NETFLIX - VENDITE DEGLI IPHONE IN CALO E RALLENTAMENTO ECONOMICO IN CINA, GLI UTILI DI CUPERTINO SONO SCESI, MA I SERVIZI CRESCONO...