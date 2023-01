PRENDI I SOLDI E SCAPPA DA LONDRA – DOPO LA BREXIT, 12MILA MILIONARI HANNO PORTATO VIA I PROPRI RISPARMI DALL'INGHILTERRA. COLPA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SEMPRE PIÙ COMPLICATE DA OTTENERE, DELLA STERLINA DEBOLE E DELLE FOSCHE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL REGNO UNITO – L'ESODO DEI PAPERONI INCIDE SULLE CASSE DELLO STATO PER LE MINORI TASSE RACCOLTE: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, L'ERARIO HA RACCOLTO CIRCA 4 MILIARDI IN MENO DI EURO…