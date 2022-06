15 giu 2022 17:56

HONDA D'URTO - LA CASA AUTOMOBILISTICA GIAPPONESE HA ANNUNCIATO UN MAXI-PIANO DA 37 MILIARDI DI EURO PER LANCIARE TRENTA NUOVI MODELLI DI AUTO ELETTRICHE NEI PROSSIMI DIECI ANNI - TUTTA LA PRODUZIONE SARÀ CENTRALIZZATA IN GIAPPONE E NELLE FABBRICHE DI CANTON E WUHAN, ANCHE SE HONDA È APERTA A PARTNERSHIP CON ALTRI COSTRUTTORI PER LA VENDITA DI VEICOLI ALL'ESTERO…