COME SI RIPRENDERA’ IL TURISMO IN AMERICA? - LE QUOTAZIONI IN BORSA DELLE AZIENDE AMERICANE NEL SETTORE SONO LONTANE DAI LIVELLI PRE-PANDEMIA - COMPAGNIE AEREE, NAVI DA CROCIERA, RISTORANTI E ALBERGHI SONO FERMI O LAVORANO IN CONDIZIONI PROIBITIVE - I CONTRACCOLPI SI FANNO SENTIRE NEGLI STATI A VOCAZIONE TURISTICA COME L’ALASKA, LA FLORIDA E IL NEVADA – NEGLI STATI UNITI NON ESISTE UN MINISTRO AD HOC PER IL TURISMO…