Estratto dell’articolo di Angelo Mincuzzi per “il Sole 24 Ore”

Danilo Iervolino

Si rafforza in Lussemburgo l'alleanza dell'imprenditore Danilo Iervolino, produttore cinematografico, editore e patron della squadra di calcio della Salernitana, con la galassia di società che ruota attorno a Flavio Briatore.

Dopo aver impiegato 2 milioni per il 10% di Crazy Pizza, Iervolino ha investito altri 3 milioni in obbligazioni emesse da Primavera Investments SA, società che fa capo a Francesco Costa, socio al 50% di Briatore nella Majestas (ex Billionaire Lifestyle), la holding che controlla il business legato ai marchi Billionaire, Twiga, Crazy Pizza, Sumosan, Sundream e Cova Montecarlo.

briatore crazy pizza

Le cifre investite appaiono esigue rispetto al patrimonio complessivo di Iervolino che [...] possiede una ricchezza personale di 1,1 miliardi di dollari ed è al 64° posto nella classifica dei miliardari italiani.

Il nuovo investimento emerge dal bilancio 2022 della società lussemburghese Alky, appena depositato nel Granducato. Alky è stata fondata nel novembre 2021 ed è controllata al 100% da Iervolino. Il suo unico investimento azionario è in Crazy Pizza, società (anch'essa lussemburghese) di cui la holding Majestas di Briatore e Costa controlla il 52,5% del capitale. Oltre a Iervolino, possiede quote di Crazy Pizza anche la società saudita Modern Food Company.

FRANCESCO COSTA

I primi due bilanci di Alky si sono chiusi in perdita per poco più di 24mila euro nel 2021 e per quasi 53mila nel 2022, anche perché Crazy Pizza nell'ultimo anno non ha distribuito dividendi: nel 2021 (ultimo bilancio disponibile) la società di ristorazione di Briatore e Costa ha chiuso i conti con una perdita di 302mila euro dopo aver guadagnato 72mila euro nel 2020. Crazy Pizza controlla sei società in Italia, Montecarlo e Regno Unito. La più importante è la londinese Hospitality Trademarks che però negli ultimi quattro bilanci ha accumulato perdite complessive per 5,6 milioni di sterline.

danilo iervolino presidente della salernitana 5

Almeno fino al 2021 – fino a quando sono cioè disponibili i rendiconti in Lussemburgo – il business di Briatore e Costa sembra non aver ancora ingranato una marcia positiva.

Majestas ha chiuso il 2021 con una perdita di 1,37 milioni di euro rispetto al rosso di 1,24 milioni registrati nel 2020. La holding ha accumulato perdite complessive per 6,95 milioni e contabilizza un patrimonio netto negativo per 5,63 milioni di Euro.

Primavera Investments – la società di cui Iervolino ha sottoscritto i bond – è controllata per il 75% del suo capitale da Francesco Costa e per la quota rimanente da una entità delle Isole vergini britanniche, la Zedan Limited, i cui azionisti sono ignoti. La società possiede l'89% della Far East Leisure (anch'essa lussemburghese) che a sua volta controlla il 50% di Majestas.

flavio briatore

La quota rimanente dell'11% di Far East Leisure è nelle mani della Khattar Holdings di Singapore. Nel portafoglio di Primavera Investments ci sono anche altre due società. Una è a Lugano, la PI CH Services, l'altra è sempre in Lussemburgo. Si chiama Klasea e nel 2022 è stata rilevata direttamente da Francesco Costa e da suo fratello Angelo, architetto, che vi hanno conferito le quote della società italiana Isi Holding (138 milioni di attivo netto nel 2021 e un utile di 8,3 milioni). Alla fine del 2022, Klasea è passata sotto il controllo del The Flips Trust, domiciliato alle Isole Cook, in Polinesia, mentre i due fratelli Costa sono scomparsi dal libro soci. Stando ai bilanci, Primavera Investments non ha mai realizzato utili da quando è stata fondata nel 2018. Nel 2021 ha chiuso l'anno in negativo per 365mila euro e ha accumulato perdite portate a nuovo per 1,5 milioni di euro.

