14 mag 2021 19:46

INVESTI IN ARTE E METTILA DA PARTE - IL QUADRO DI PICASSO "DONNA SEDUTA VICINO A UNA FINESTRA’’, E’ STATO VENDUTO IN UN'ASTA DI CHRISTIE'S A NEW YORK PER 103,4 MILIONI DI DOLLARI (CIRCA 85,38 MILIONI DI EURO) – DIPINTO NEL 1932, IL PRECEDENTE PROPRIETARIO LO AVEVA ACQUISTATO OTTO ANNI FA PER CIRCA 44,8 MILIONI DI DOLLARI…