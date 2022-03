IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO - FORSE NON LO SAPETE, MA PER PERMETTERVI DI SPOLLICIARE SU INSTAGRAM SERVONO MILIONI DI CHILOMETRI DI CAVI SOTTOMARINI: IL 97% DEL TRAFFICO INTERNET MONDIALE PASSA DA QUI - OLTRE AI VOSTRI DATI, CI PASSANO 10 TRILIONI DI DOLLARI DI SCAMBI FINANZIARI - IL CONTROLLO DI QUESTA RETE È STRATEGICO. E INFATTI È CONTESO TRA I COLOSSI DEL WEB E I GRANDI DEL MONDO - LE MANOVRE DELLA RUSSIA E QUELLE (PIÙ PREOCCUPANTI) DELLA CINA

Laura Della Pasqua per “La Verità”

LA RETE DI CAVI SOTTOMARINI

«Chi diventerà leader nell'intelligenza artificiale dominerà il mondo». Era il 2017 e Vladimir Putin parlando agli studenti all'apertura dell'anno scolastico sottolineò l'importanza strategica delle nuove tecnologie.

Nel 2013 esplose lo scandalo Datagate e Edward Snowden, informatico ex tecnico della Cia, rivelò al mondo che era in atto una guerra di spionaggio dove i protagonisti non erano gli 007 ma «cimici» calate negli abissi marini.

Edward Snowden

Il grande pubblico venne a sapere che le profondità degli oceani sono percorse da un reticolo di cavi a fibre ottiche dove viaggiano miliardi di dati, di privati cittadini ma anche di aziende, governi, pubbliche amministrazioni, dati sensibili e quindi anche segreti di Stato. Snowden disse che l'intelligence inglese era riuscita a penetrare nei cavi, intercettando 600 milioni di telefonate al giorno.

CAVI SOTTOMARINI

Internet viaggia attraverso queste dorsali in fibra ottica subacquee. La loro importanza è sempre più strategica per la vita quotidiana, le attività economiche, ma anche per la sicurezza dei vari Stati, le decisioni strategiche e il controllo delle informazioni. Il 7 gennaio scorso, il capo della Difesa britannica, l'ammiraglio Sir Tony Radakin dichiarò al Times che «la Russia ha sviluppato la capacità di mettere in pericolo i cavi sottomarini e di sfruttarli».

cavi sottomarini per la fibra ottica in africa

Secondo il capo delle forze armate, negli ultimi 20 anni c'è stato «un aumento fenomenale dell'attività sottomarina e subacquea russa».

A dicembre 2020 la collisione tra una fregata britannica e un sottomarino russo avevano innescato una serie di speculazioni sull'entità dell'attività russa di mappatura dei cavi.

LE MANOVRE RUSSE

SOTTOMARINO RUSSO

Un altro passaggio è utile a capire il carattere strategico di questa rete di cablaggio sottomarino.

A novembre 2021 comparve sul sito Formiche.net un intervento dell'europarlamentare olandese Bart Groothuis, relatore della proposta di revisione della direttiva europea Nis sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nonché ex capo del bureau per la sicurezza cibernetica del ministero della Difesa dei Paesi Bassi, che dice: «Molti ministri della Difesa nella Nato e nell'Unione europea ed esperti hanno messo in guardia su sospette operazioni russe contro i cavi sottomarini in fibra ottica. Il timore è che qualcuno possa sabotarli.

Bart Groothuis

E proprio la Russia ha fatto due test per disconnettersi da Internet». È questo un riferimento ai tentativi di Mosca di sperimentare una sorta di «Internet sovrano».

Un'analisi del think tank statunitense Center for strategic and international studies ha rivelato che a ottobre 2020 i ministri della Difesa alleati hanno ricevuto un rapporto confidenziale sulla «vulnerabilità dei cavi sottomarini transatlantici».

L'istituto sottolinea che «nonostante la proliferazione di dichiarazioni pubbliche, che affermano l'importanza di proteggerli, finora è mancata un'azione collettiva per rafforzare la loro sicurezza».

AUTOSTRADE OCEANICHE

Ma di cosa stiamo parlando? I cavi sottomarini sono un'infrastruttura cruciale nel mondo contemporaneo, un asset strategico della geoeconomia e della geopolitica internazionali.

cavi sottomarini mediterraneo

Il 97% del traffico Internet globale passa attraverso queste dorsali subacquee a fibra ottica (il restante sui satelliti) e grazie a esse si realizzano transazioni finanziarie pari a circa 10 trilioni di dollari al giorno.

A oggi il fondo degli oceani è percorso da una rete di 426 cavi pari a 1,2 milioni di chilometri, cioè tre volte la distanza tra la Terra e la Luna. Lo sviluppo della telefonia cellulare, la possibilità di inviare file di ogni grandezza da un capo all'altro del mondo, ci ha portato a pensare che le informazioni viaggino preferibilmente via etere, tramite i satelliti. Niente di più sbagliato. Il veicolo più economico e performante per le connessioni a lunga distanza è rappresentato dai cavi sottomarini a fibra ottica.

huawei africa

L'area euro-atlantica è la strada di cablaggio più antica e trasporta il traffico di dati con dozzine di cavi, la maggior parte dei quali tra Stati Uniti, Regno Unito e Francia. L'Europa fa molto affidamento su questi cavi poiché la maggior parte dei suoi dati è archiviata in data center situati negli Stati Uniti. Altre rotte importanti sono quelle che collegano l'Europa all'Asia (attraverso il Mediterraneo e il Canale di Suez) e l'Asia con gli Stati Uniti (attraverso l'oceano Pacifico).

GESTIONE IN MANI PRIVATE

La pianificazione, la produzione, la distribuzione e la manutenzione dei cavi sottomarini sono quasi interamente nelle mani del settore privato.

Attualmente, i quattro maggiori fornitori sono Alcatel submarine networks (Francia), Subcom (Stati Uniti), Nec (Giappone) e Huawei marine networks (Cina), la cui quota di mercato è progressivamente salita al 10%.

MAPPA CAVI SOTTOMARINI

Pechino sta attuando una politica sempre più aggressiva. La sfida tra potenze si gioca anche negli abissi e i cavi, oltre a essere oggetto di spionaggio, possono diventare strumento di sabotaggio. Manomettere uno degli snodi del cablaggio sottomarino significa impossessarsi di dati sensibili, finanziari, militari ma anche potere determinare il blackout informativo di un intero Paese.

Xi Jinping e Vladimir Putin

Nel dicembre 2019 Taiwan ha affermato che Pechino stava sostenendo investimenti privati nei cavi sottomarini del Pacifico come meccanismo per spiare e rubare dati. Quando la Russia nel 2014 annetté la Crimea, l'esercito russo prese di mira i cavi sottomarini che collegano la penisola alla terraferma per ottenere il controllo dell'ambiente informativo.

cavi sottomarini 2

Controllare più porzioni della rete dei mari significa aumentare il proprio potere. Se ne sono accorti anche i fornitori di contenuti (Google, Amazon, Microsoft, Facebook) che stanno investendo in questo settore per garantire l'interconnessione dei loro data center. Google ha più di 100.000 chilometri di cavi posati, Facebook 91.000, Amazon 30.000 e Microsoft 6.000.

vladimir putin 2

la dipendenza mondiale La dipendenza dai cavi sottomarini continuerà ad aumentare con la crescita della domanda di dati, spinta dal passaggio ai servizi cloud e dalla diffusione delle reti 5G. Un mondo iperconnesso e un'economia super digitalizzata dipenderanno sempre più dai cavi. Il mercato dei cablaggi sottomarini dovrebbe raggiungere nel 2026 il valore di 30,8 miliardi di dollari da 10,3 miliardi del 2017.

CAVI SOTTOMARINI1

L'Italia ha un ruolo centrale perché nel Sud passano i cavi che collegano Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa. A rivelarlo fu Snowden che nel 2013 descrisse come a Mazara del Vallo, in Sicilia, afferiscono 9 tra i più importanti cavi sottomarini internazionali, tra cui quello che rappresenta il più alto grado di criticità: il Sea-Me-We3 (South East Asia-Middle East-Western Europe 3).

uno squalo attacca un cavo sottomarino

Completato nel 2000, oltre a essere il cavo più lungo al mondo con i suoi 39.000 chilometri è capace di trasportare 960 gigabite al secondo. Lo snodo di Mazara del Vallo è un punto nevralgico per l'accesso ai cavi sottomarini più importanti del Mediterraneo. Ugualmente strategica è la base di Agios Nikolaos a Cipro, hub dei cavi in fibra ottica che collegano Israele, Siria, Libano, Egitto, Turchia, Grecia con l'Europa continentale.

xi jinping vladimir putin la cablatura dell'africa da parte di huawei

i cavi sottomarini in fibra ottica cavi sottomarini in fibra ottica cavi sottomarini 3