ITA A CHE GIOCO GIOCA? OSTACOLA I COMPRATORI? - IL MEF S'INCAZZA CON "ITA AIRWAYS" PER AVER NASCOSTO DELLE INFORMAZIONI AL CONSORZIO DEI COMPRATORI - NONOSTANTE GLI ACCORDI DI CONFIDENZIALITÀ, LA COMPAGNIA NON NON VUOLE DARE “LE INFORMAZIONI SULLA PROFITTABILITÀ DELLE ROTTE” AD AIR FRANCE E DELTA, CHE NON SI SONO ANCORA IMPEGNATE IN UN INVESTIMENTO - ITA SI DICE DISPOSTA A MOSTRARE TUTTE LE CARTE NECESSARIE AL FONDO “CERTARES", INTERESSATO AD ENTRARE NEL CAPITALE DEL VETTORE AL 51%

Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

L'ira del ministero dell'Economia su Ita Airways, che negherebbe alcune informazioni a membri del consorzio dei compratori (Certares, Air France, Delta). La compagnia in vendita replica: tuteliamo solo i nostri interessi rispetto a vettori (Air France, Delta) che al momento restano potenziali concorrenti. In una lettera inviata martedì, il ministero ricorda ai vertici della compagnia le «responsabilità verso il socio pubblico» (l'Economia stessa), «verso l'azienda» che guidano «e gli stakeholders», cioè le parti interessate.

Il ministero - che controlla Ita al 100% - chiede al vettore di «rettificare immediatamente le indicazioni per il consorzio» che ne tratta in esclusiva l'acquisto ormai «dal 31 agosto». È lo stesso consorzio che il giorno dopo la lettera (mercoledì) avrebbe inviato nella sede di Ita (a Fiumicino) 20 tra consulenti ed esperti per una stretta nel negoziato. Ora, il ministero avverte che Certares, Delta e Air France-Klm hanno recapitato all'Economia «una richiesta di spiegazioni».

Il consorzio accusa Ita, in particolare, di non condividere con suoi membri «le informazioni sulla profittabilità delle rotte». La chiusura di Ita prende forma - insiste il ministero - malgrado il consorzio «abbia firmato gli accordi di confidenzialità». I manager del consorzio, dunque, si sono impegnati a visionare i dati e a non divulgarli all'esterno.

Non solo. Il ministero, che tratta con il consorzio, ha preso un'altra cautela: Delta «non riceverà informazioni sulle rotte transatlantiche», dove il gigante Usa è molto più radicato della neonata compagnia italiana.

Nella lettera, il ministero spiega anche che ci sono in ballo «la valorizzazione di una partecipazione dello Stato e lo sviluppo industriale e occupazionale di Ita». E al riguardo l'offerta del consorzio tra Certares, Air France e Delta resta «maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm».

È il decreto dell'11 febbraio 2022 che delinea l'interesse pubblico nella vendita. La lettera - inviata all'intero stato maggiore della compagnia - ha anche un particolare destinatario nel magistrato delegato della Corte dei Conti, chiamato a vigilare sulla condotta del management.

Spetterà anche a lei capire se esponenti di Ita hanno assunto un atteggiamento ostruzionistico verso la cessione al consorzio. Un portavoce di Ita assicura che il caso, aperto martedì dalla lettera del ministero, si è subito chiuso. La tesi è che Ita mette a disposizione la totalità delle informazioni a Certares, perché il fondo Usa vuole entrare nel capitale del vettore al 51%. Diverso è l'atteggiamento di Ita verso Air France e Delta, che al momento si presentano al tavolo come partner commerciali di Certares.

Air France e Delta - insiste - non si sono ancora impegnati a un investimento azionario diretto in Ita. Per questo motivo, restano dei potenziali avversari della compagnia italiana. E dunque, in omaggio alla legge sulla competizione, Ita non ha trasmesso tutti i dati. Air France e Delta informate dal 22 settembre che avrebbero beneficiato di un accesso limitato alle informazioni - sono al momento ancora prive di un loro advisor.