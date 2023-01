18 gen 2023 15:25

ITA O MORTE! – ARRIVA L’ULTIMATUM DI GIORGETTI: “L’OFFERTA DI LUFTHANSA SU ITA? SCADE ALLE 18. O È OGGI O NON C’È” – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, IN AUDIZIONE AL COPASIR: “SPERIAMO CHE ARRIVI QUALCHE OFFERTA” – AIR FRANCE-KLM INTANTO HA INFORMATO IL GOVERNO CHE NON PARTECIPERÀ ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELL’EX ALITALIA (E GRAZIE ARCA…)