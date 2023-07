ITA NUOVA – È STATO AZZERATO IL CDA DI “ITA AIRWAYS”: FUORI L’AMMINISTRATORE DELEGATO, FABIO LAZZERINI, CHE NELLE PREVISIONI SAREBBE DOVUTO RIMANERE FINO ALL’OK DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ACQUISTO DI LUFTHANSA – IL MANAGER NON SARÀ SOSTITUITO E IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SARÀ COMPOSTO, FINO ALL’INGRESSO UFFICIALE DEI TEDESCHI, DA SOLI TRE MEMBRI – IL PRESIDENTE, ANTONINO TURICCHI, ESPRESSO DAL TESORO (E VICINO A GIORGETTI) AVRÀ PIÙ MARGINE DI MANOVRA…

Fabio Lazzerini

Svolta in Ita Airways: a due mesi dalla firma dell’accordo con cui Lufthansa ha rilevato il 41% della compagnia erede di Alitalia, nel pomeriggio di oggi è stato azzerato il cda.

L’esclusione più pesante è quella dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini, protagonista del risanamento dell’azienda, che nelle previsioni avrebbe dovuto lasciare solo tra qualche mese […].

Il manager non sarà sostituito e non rimarrà nemmeno come direttore generale. Il presidente Antonino Turicchi, uomo vicinissimo al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, avrà maggior margine di manovra.

antonino turicchi

Il nuovo cda […] sarà costituito da soli tre membri, tutti espressione del Tesoro: si tratta dello stesso Turicchi e di Valeria Vaccaro e Francesco Spada (consiglieri). Gli uomini di Lufthansa arriveranno solo dopo l’ok dell’Ue. […]

[…] «La decisione di nominare un Consiglio di tre componenti», dice la società in un comunicato, «è coerente con gli accordi intercorsi tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa, in base ai quali, […] la compagnia tedesca entrerà nell'azionariato ed esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di ad. Si compie così un altro importante passaggio nel percorso individuato nel piano industriale di Ita Airways, che da start up a totale partecipazione pubblica si è consolidata e ha avviato la privatizzazione. Questa operazione, come è noto, è soggetta all'autorizzazione della Direzione generale per la Concorrenza di Bruxelles».

ITA AIRWAYS

[…] Tutte le deleghe operative di Lazzerini sono state affidate ad Andrea Benassi, attuale Chief Network, Fleet and Alliances Officer, che assumerà l'incarico di Direttore Generale. Inoltre, Francesco Presicce, Chief Technology Officer, è stato nominato Accountable manager, posizione in precedenza ricoperta da Lazzerini.

«Ita Airways», conclude la nota, «ringrazia, oltre a Frances Vyvyen Ouseley per il contributo dato come consigliere, Fabio Maria Lazzerini per il lavoro svolto dalla complessa fase di avvio e successivo consolidamento della compagnia agli attuali risultati e alla transizione verso la sua privatizzazione, e formula i migliori auguri per il loro futuro professionale».

