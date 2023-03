ITA SPERICOLATA: LA COMPAGNIA DI BANDIERA, NATA DALLE CENERI DI ALITALIA, HA CHIUSO IL 2022 CON UNA PERDITA NETTA DI 486 MILIONI DI EURO. NUMERI HORROR CHE, SECONDO GLI ANALISTI, SOTTOLINEANO L’URGENZA DELLA (S)VENDITA A LUFTHANSA – L’ACCORDO TRA IL MEF E I TEDESCHI, CHE DOVREBBERO ENTRARE INIZIALMENTE CON IL 40%, È VICINO: IL VIA LIBERA È ATTESO PER INIZIO APRILE, PER POI PASSARE AL VAGLIO DELL’ANTITRUST UE…

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per www.corriere.it

Ita Airways, la principale compagnia italiana, ha chiuso il 2022 con 1,58 miliardi di euro di ricavi, poco più di 10 milioni di passeggeri e una perdita netta di 486 milioni. I numeri — discussi e approvati dal consiglio di amministrazione del vettore al 100% del ministero dell’Economia — […] sottolineano l’urgenza di affidare l’azienda a un gruppo maggiormente in grado di garantirle un futuro.

E collocano Ita tra i primi posti nella classifica delle compagnie che hanno fatto peggio in Europa. Nei prossimi giorni, […] il Mef e Lufthansa dovrebbero siglare l’accordo per l’ingresso dei tedeschi in Ita in un primo tempo con il 40%.

Il bilancio

L’anno passato, spiega l’azienda in una nota, Ita «ha operato circa 97 mila voli di linea e trasportato circa 10,1 milioni di passeggeri». Quanto ai ricavi quelli complessivi ammontano a 1,576 miliardi di euro: di questi 1,272 miliardi derivanti dal trasporto dei passeggeri, mentre il resto è da dividere tra attività cargo e altro.

Se si guarda all’Ebitda (il margine operativo lordo) nel 2022 è stato pari a -338 milioni di euro, il patrimonio netto ammonta a 524 milioni mentre la cassa al 31 dicembre 2022 era di 418 milioni di euro. Quest’ultima cifra tiene conto dei 400 milioni di euro di secondo aumento di capitale da parte del Tesoro alla fine di novembre 2022, segno che l’aviolinea a gennaio avrebbe rischiato di restare senza liquidità.

L’anno prima

Nel 2021, secondo i bilanci depositati, Ita aveva chiuso con 90 milioni di euro di ricavi e una perdita di esercizio di 147,9 milioni nei due mesi e mezzo di operazioni: la compagnia, infatti, era decollata il 15 ottobre subentrando ad Alitalia. […]

Le prestazioni

Nella sua nota Ita ricorda di aver toccato «il 99% di regolarità delle operazioni e l’81% di puntualità». E sottolinea che «il risultato dell’esercizio risulta coerente con la fase di “start -up” della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia Covid». Il rosso, sottolinea la società, è dovuto in particolare allo «scenario macroeconomico», a partire dall’invasione russa dell’Ucraina.

[…] I numeri vengono resi noti nei giorni in cui il ministero dell’Economia e Lufthansa provano a stringere per trovare l’accordo sull’ingresso (in minoranza) della compagnia tedesca in Ita. […] L’intesa è a un passo, confidano le fonti governative, e si è alla «limatura» dei dettagli.

L’annuncio dell’accordo preliminare […] dovrebbe essere fatto agli inizi di aprile […]. Subito dopo Mef e Lufthansa chiederanno i via libera alle autorità regolatorie italiane ed europee: l’Antitrust Ue potrebbe dare l’ok tra fine luglio e inizio agosto. Solo a quel punto i tedeschi potranno iniziare a gestire l’aviolinea tricolore.