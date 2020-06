ITALIA IN BANCAROTTA – SECONDO “LE MONDE” A PARTIRE DALLA SECONDA METÀ DELL’ANNO MOLTE, MOLTISSIME IMPRESE FALLIRANNO PER COLPA DEL VIRUS – L’ITALIA SARÀ IL PAESE PIÙ COLPITO: CI SARÀ UN AUMENTO DEL 37% DELLE AZIENDE CHE FINIRANNO GAMBE ALL'ARIA – I SETTORI PIÙ A RISCHIO? TURISMO, RISTORAZIONE E…

Articolo di “le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Scrive le Monde che Conface, l’assicurazione dei crediti commerciali alle imprese private, prevede che in Francia i fallimenti aumenteranno del 21% entro la fine del 2021, colpendo più di 60.000 imprese ed una perdita di quasi 200.000 posti di lavoro.

I fallimenti in Europa, nonostante le centinaia di miliardi di euro iniettati per aiutare le imprese paralizzate dalle misure di contenimento dovute alla crisi sanitaria, subiranno una forte accelerazione a partire dalla seconda metà del 2020 e nel 2021.

Secondo uno studio di Coface, pubblicato martedì 16 giugno, il numero di fallimenti di imprese aumenterà del 21% in Francia tra la fine del 2020 e il 2021. Il dato è più o meno lo stesso in Spagna (+22%), significativamente più alto nel Regno Unito (+37%) e in Italia (+37%), nonché nei Paesi Bassi (+36%).

Mentre la Germania, meno penalizzata dal punto di vista economico, dovrebbe registrare nel periodo in esame un numero molto inferiore di fallimenti (+12%). A fini comparativi, la crisi finanziaria del 2008 ha portato a un aumento dei fallimenti del 53% nel Regno Unito e a un aumento del 25% in Francia su un periodo di due anni tra il 2007 e il 2009.

Con 52.002 procedure registrate su tutto il 2019, il numero di fallimenti tra le società francesi ha raggiunto lo scorso anno il livello più basso degli ultimi dieci anni, secondo Altares, azienda specializzata nell'informazione commerciale.

La forte ondata di fallimenti annunciata da Coface succede ad un primo semestre di illusioni. Per evitare una valanga di inadempienze nel momento più grave della crisi, la maggior parte dei governi ha infatti concesso alle imprese un termine supplementare per avviare, in caso di difficoltà o di cessazione dei pagamenti, le procedure obbligatorie presso le giurisdizioni specializzate. Inoltre, i tribunali del commercio, almeno in Francia, erano essi stessi in attività ridotta; ne è risultato un numero artificialmente basso di procedimenti.

Così, lunedì, la Banca di Francia ha pubblicato i dati che mostrano una diminuzione del 13,5% su base annua dei fallimenti in Francia nel marzo 2020, rispetto al marzo 2019. Ma, ha detto l'istituzione, "questo declino non indica una riduzione del numero di imprese in difficoltà".

Accumulo di debiti

“Poiché l'apertura di una procedura di fallimento è divenuta di fatto volontaria, solo le imprese più in difficoltà, senza prospettive di ripresa una volta sotto controllo la crisi sanitaria, hanno fatto questa scelta fin dalle prime settimane del confinamento” confermano gli esperti di Coface.

Così, tra l'inizio del confinamento e la fine di aprile, meno di 1.500 imprese hanno avviato una procedura, contro 6.500 nello stesso periodo del 2019. «Ciò ha permesso di evitare situazioni che non sono né necessarie né auspicabili, ma ora assisteremo ad un recupero in più ondate», aggiunge Bruno De Moura Fernandes, economista di Coface e firmatario dello studio.

Infatti, pur essendo state ampiamente sostenute da regimi di aiuto nazionali o regionali durante il periodo di contenimento e oltre, le imprese hanno accumulato durante questo periodo debiti che prima o poi dovranno ripagare.

La fragilità delle start-up

In assenza di ulteriori misure di aiuto, quante aziende si troveranno con le spalle al muro, costrette a rivolgersi ai tribunali?

Per la Francia, Coface stima questo numero a 61.354 entro il 2021. Sulla base della cifra di una media di 3,2 posti di lavoro per azienda - una cifra che deriva dalle statistiche degli anni passati ed è abbastanza stabile nel tempo - il numero di posti di lavoro interessati dovrebbe essere di circa 200.000. Un altro fattore, del tutto indipendente dalla crisi di Covid-19, potrebbe accentuare il numero di fallimenti in Francia alla fine dell'anno: nel 2017 il numero di start-up ha raggiunto un livello record e il tasso di mortalità delle start-up raggiunge generalmente il picco nel terzo anno.

I settori più interessati saranno naturalmente quelli più colpiti dalla crisi: turismo, ristorazione e trasporti. Non ci si aspetta che il commercio e, in particolare, l'abbigliamento e il tessile sfuggano al fenomeno.

L'edilizia, un settore in cui le TPE e le PMI sono molto esposte ai ritardi di pagamento, e che tradizionalmente rappresentano un quarto dei fallimenti aziendali, non dovrebbero sfuggire a questa tendenza. Al contrario. Quest'anno, il ritardo negli appalti pubblici dovuto al rinvio del secondo turno delle elezioni comunali non aiuterà le cose.

Per gli altri Paesi studiati, Coface sottolinea che l'entità dei fallimenti sarà legata al calo del PIL osservato e alle prospettive di ripresa nel 2021. Tuttavia, secondo queste previsioni di crescita, i Paesi Bassi e la Germania dovrebbero essere i paesi meno colpiti dalla recessione, con un PIL nel 2021 inferiore di meno del 2% rispetto al 2019.

Francia e Spagna farebbero meno bene, ma meglio di Regno Unito e Italia. Il PIL di questi due Paesi sarebbe inferiore rispettivamente del 5% e del 6% rispetto ai dati dello scorso anno, il che è più o meno in linea con la "classifica" in termini di aumento delle insolvenze. La situazione particolare dei Paesi Bassi si spiega con un contesto diverso: le imprese falliscono più facilmente lì che altrove, ma ci sono anche più imprese in fase di avvio quando l'attività riprende a crescere.

