GLI ITALIANI FANNO ALL IN! - NEGLI ULTIMI 15 ANNI IL GIRO D’AFFARI DEL GIOCO D’AZZARDO E’ PASSATO DAI 35 MILIARDI DEL 2006 AI 136 MILIARDI DEL 2022 - IN FORTE CRESCITA IL GIOCO ONLINE: NEL 2022, GLI INTROITI DERIVANTI DALLE PIATTAFORME DI GIOCO DIGITALI HANNO RAPPRESENTATO IL 55% DEL TOTALE - LO SVILUPPO DI QUESTO SETTORE SI DEVE ALLA MOLTIPLICAZIONE DELL’OFFERTA: SONO NUMEROSE LE PIATTAFORME AUTORIZZATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO…

gioco d'azzardo 4

Il settore del gioco pubblico continua a far registrare una notevole crescita, in particolare per quanto riguarda il canale online. I dati fotografano un incremento significativo della raccolta a livello nazionale, a fronte anche di un costante aumento dei conti gioco aperti dagli utenti.

L’andamento del settore nell’ultimo decennio

Mediante una nota stampa pubblicata lo scorso maggio sul proprio sito ufficiale, l’Istituto per la Competitività I-Com ha illustrato i dati relativi al gioco pubblico presentati nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT).

gioco online 3

In particolare, si legge, negli ultimi quindici anni, la crescita “è stata significativa”; basti pensare che nel 2006, la raccolta garantita dal gioco pubblico ammontava a 35 miliardi di euro mentre nel 2022 ha raggiunto quota 136 miliardi. Il dato è figlio del trend di ripresa che si è consolidato nel periodo susseguente la pandemia; rispetto al 2020, la raccolta è aumentata del 54%, a fronte di un incremento medio annuo del 22%.

Il peso crescente dell’online

Il rilancio del settore dei giochi deve molto all’espansione dei canali di retail digitali; per il 2023, la raccolta dell’online è stimata in 80 miliardi di euro. Per dare un’idea più chiara di quanto sia cresciuto il settore nel corso degli ultimi dieci anni, basta fare riferimento ai dati di settore elaborati nel 2014 da Osservatori.net: il gioco online regolamentato raccoglieva, in Italia, meno di un miliardo di euro (728 milioni), a fronte di un’utenza di poco inferiore ai tre milioni di giocatori. I conti gioco erano circa sei milioni ma il numero di utenti che effettuava almeno una giocata su base mensile era addirittura in calo rispetto all’anno precedente (642mila contro 670mila).

gioco d'azzardo 2

La crescita del gioco online in Italia non è passata inosservata agli occhi del legislatore, tant’è che ad aprile scorso il Governo ha promulgato un Decreto Legislativo (25 marzo 2024, n. 41) contenente “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”. Il provvedimento si è reso necessario per uniformare il quadro regolatorio e contrastare la frammentazione normativa alimentata dagli enti locali.

gioco d'azzardo

Il focus sul gioco online, anche dal punto di vista normativo, è risultato inevitabile; la rapida espansione degli ultimi anni ha decretato il ‘sorpasso’ dei canali digitali rispetto a quelli fisici, almeno in termini di spartizione dei ricavi: nel 2022, quelli derivanti dalle piattaforme di gioco online ha rappresentato il 55% del totale. “Nel giro di pochi anni” - scrive l’Istituto per la Competitività I-Com - “il comparto ha raddoppiato il proprio valore”.

La raccolta pro-capite, a livello nazionale, ammonta a circa 1.700 euro annui; il dato, sottolinea l’istituto che ha curato l’analisi statistica, appare piuttosto disomogeneo a livello territoriale, poiché in alcune provincie del Sud il valore della raccolta è quasi il doppio rispetto alla media nazionale.

gioco d'azzardo

Come si può facilmente intuire, ad alimentare lo sviluppo del gioco a distanza è, in buona parte, anche la diversificazione dell’offerta videoludica. Sono infatti numerose le piattaforme per il gambling online autorizzate dall’ADM, tant’è che spesso gli utenti consultano siti di comparazione specializzati come imiglioricasinoonline.net per orientarsi rispetto alle tante opzioni disponibili e per scegliere il miglior casinò online del momento.

gioco d'azzardo

Molto rilevante, a tal riguardo, è il trend riguardante l’apertura di nuovi siti e account; stando ai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e riportati da i-com.it, nel 2022 è stato aperto oltre un milione e mezzo di nuovi account da parte di utenti maggiorenni giovani (età tra i 18 e i 24 anni) mentre quasi 5 milioni di account sono intestati a giocatori di età superiore (25-34 anni).