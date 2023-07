GLI ITALIANI SONO OSTAGGIO DELLE COMPAGNIE AEREE – I PREZZI DEI BIGLIETTI HANNO RAGGIUNTO CIFRE ESORBITANTI E TANTI VACANZIERI SONO COSTRETTI A DISDIRE LE PRENOTAZIONI – PER ANDARE DA MILANO A OLBIA SI PUÒ ARRIVARE A SPENDERE 800 EURO A PERSONA (UN VOLO MILANO-NEW YORK IN OFFERTA COSTA 500 EURO). IL CARO-PREZZI METTE IN FUGA DAL NOSTRO PAESE I TURISTI CHE...

Estratto dell’articolo di Umberto Aime per “il Messaggero”

AEROPORTO VACANZE 4

Alla fine c'è chi è costretto a rinunciare totalmente. Vacanze a ostacoli per molti italiani: negli ultimi mesi raggiungere il luogo prescelto per le ferie è diventato proibitivo, soprattutto se la scelta è caduta sulle isole maggiori italiane, Sicilia e Sardegna. Un biglietto aereo Linate-Olbia per una famiglia di quattro persone non residente in Sardegna ormai costa più di un Milano-New York, 820 euro a persona contro i 500-600 pagati per un volo intercontinentale in promozione.

AEROPORTO VACANZE

Lo stesso accade per i voli in partenza e arrivo dalla Sicilia verso la penisola. Secondo Assoutenti, nell'ultimo anno le compagnie aeree avrebbero aumentato i prezzi del 50 per cento. Senza nessuna giustificazione, perché di contro il costo del carburante è crollato quasi della metà rispetto a un anno fa.

Raggiungere Palermo da Roma, tra il 18 e il 20 agosto, può voler dire affrontare almeno 400 euro di spesa a persona. Il governatore siciliano, Renato Schifani, continua a denunciare il caro-prezzi. […]

AEROPORTO VACANZE 2

Di quanto sta accadendo si è accorto anche il governo Meloni. Su sollecitazione del ministro per il Made in Italy, Alfonso Urso, il garante dei prezzi Benedetto Mineo ha convocato una decina di compagnie aeree nazionali e straniere, per indagare sul caro prezzi. […]

VIAGGIO IN AEREO

Nel frattempo, a risentire del caro voli è naturalmente il turismo. In Sardegna e in Sicilia, a esempio, il calo degli arrivi è stato significativo a giugno, nonostante in numeri assoluti sia sullo stesso livello del 2019. Tant'è che in Sardegna s'è scatenata anche una furiosa polemica fra l'assessore regionale al turismo, Gianni Chessa, e le associazioni degli albergatori non solo sul costo dei trasporti, ma anche su quello di un soggiorno per quattro giorni negli hotel quattro stelle.

VIAGGIO IN AEREO

Di fatto, all'indomani di questi scontri, a fare festa sono soprattutto le dirette concorrenti della Sicilia e della Sardegna nel mercato delle vacanze. Fuori dai confini nazionali, la Croazia starebbe sfruttando il caro tariffe italiano per un sold out inaspettato all'inizio dell'estate, mentre, a casa nostra, altre regioni starebbero puntando le loro ultime campagne pubblicitarie proprio sullo slogan: «In auto o in treno, arrivare da noi costa molto meno».

VIAGGIO IN AEREO

[…] Inoltre, secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto nazionale di statistica, ad aver sforato il tetto sarebbero stati soprattutto i prezzi dei biglietti aerei di alcune tratte che collegano Milano e Roma con Cagliari, Olbia, Palermo e Catania. Simulando una prenotazione per il periodo 12 agosto andata e 19 agosto ritorno, sarebbe saltata fuori che una famiglia di 4 persone dovrebbe pagare per un Milano-Cagliari 729 euro e un Milano-Olbia oltre 800 a persona. […]