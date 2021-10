1 ott 2021 19:13

JOHN ELKANN SCOMMETTE SU ROMA - LA MEROPE ASSEST MANAGEMENT, SOCIETÀ FONDATA DA PIETRO CROCE E PARTECIPATA DAL PRESIDENTE DI EXOR, INVESTE 100 MILIONI NEL MERCATO IMMOBILIARE DELLA CAPITALE - I SOLDI SERVIRANNO PER RILEVARE I VILLINI DEL RIONE SALLUSTIANO, 10 EDIFICI IN STILE LIBERTY DENTRO UN PARCO SECOLARE, A POCHI PASSI DA VIA VITTORIO VENETO - FINO A QUESTO MOMENTO MEROPE SI ERA CONCENTRATA SU MILANO, MA ORA...