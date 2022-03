18 mar 2022 09:58

JUNK RUSSIA - L’AGENZIA “S&P” TAGLIA IL RATING DI MOSCA, DA CCC- A CC. DECLASSATA ANCHE LA VALUTAZIONE DEL DEBITO: “CI RISULTA CHE GLI INVESTITORI NON ABBIANO RICEVUTO IL PAGAMENTO DELLA CEDOLA SUGLI EUROBOND DENOMINATI IN DOLLARI STATUNITENSI DEL GOVERNO RUSSO QUANDO IL PAGAMENTO ERA DOVUTO IL 16 MARZO 2022, A CAUSA DI DIFFICOLTÀ TECNICHE LEGATE ALLE SANZIONI INTERNAZIONALI” (MA COME, IL CREMLINO NON AVEVA DETTO DI AVER SALDATO TUTTO?)