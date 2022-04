LABRIOLA PERDE PEZZI - STEFANO GRASSI, RESPONSABILE DELLA SECURITY DI TIM, PRESIDENTE DI TELSY E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SPARKLE, LASCIA IL GRUPPO PER INTRAPRENDERE “UN NUOVO PERCORSO MANAGERIALE”. UN MODO ELEGANTE PER DIRE CHE SE NE VA SBATTENDO LA PORTA DOPO LA NOMINA DEL “MILITARE” EUGENIO SANTAGATA COME CAPO DELLA FUNZIONE CHIEF PUBLIC AFFAIRS & SECURITY OFFICE, PRESA SENZA AVVERTIRE IL DIS DI ELISABETTA BELLONI (CHE SI ERA MOLTO IRRITATA…)

STEFANO GRASSI

FLASH! – LA NOMINA DI EUGENIO SANTAGATA A CAPO DELLA FUNZIONE CHIEF PUBLIC AFFAIRS & SECURITY OFFICE DI TIM, HA MOLTO IRRITATO (EUFEMISMO) IL DIS DI ELISABETTA BELLONI. C’È INFATTI UN ACCORDO TRA TIM E I SERVIZI SEGRETI PER CUI IL CAPO DELLA SECURITY DI TIM VIENE SCELTO DA UNA TERNA DI NOMI PROPOSTI DAL DIS. L’AD LABRIOLA, NOMINANDO SANTAGATA, HA DISATTESO L’ACCORDO. SALTERÀ TUTTO? AH, SAPERLO… - DAGOSPIA DEL 14 APRILE 2022

TIM: LASCIA IL RESPONSABILE DELLA SECURITY STEFANO GRASSI PER IL MANAGER NUOVI INCARICHI IN VISTA

(ANSA) - Tim ha reso noto che Stefano Grassi, security executive Vice President, Presidente di Telsy e consigliere di amministrazione del cda di Sparkle, lascerà il Gruppo per intraprendere un nuovo percorso manageriale.

EUGENIO SANTAGATA

A Stefano Grassi va il più "sentito ringraziamento per l'importante lavoro svolto e per i rilevanti risultati raggiunti, oltre che per il contributo manageriale sempre assicurato nell'interesse dell'azienda e del Gruppo", è scritto in una nota di Tim.

Grassi ha offerto la sua "determinante collaborazione per la soluzione di numerose e articolate problematiche connesse all'applicazione della normativa Golden Power, riscuotendo il costante apprezzamento dell'Azienda e delle autorità competenti. In un periodo storico che ha visto la progressiva crescita della minaccia cyber, il responsabile della security del Gruppo, attraverso la capacità di indirizzo, di organizzazione e di guida, ha contribuito in modo determinante alla tutela dell'infrastruttura di Tim, azienda di rilevanza strategica nazionale", conclude la società.

