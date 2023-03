“CREDO CHE LA PRUDENZA SIA DA MANTENERE” – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO, TORNA A CHIEDERE CAUTELA SULLA POLITICA DI STRETTA MONETARIA DELLA BCE: “NON MI PRONUNCIO, MA L’INCERTEZZA È ALTA” – “SE IN EUROPA AVESSIMO UNA CRISI PER LE PICCOLE E MEDIE BANCHE NON AVREMMO UNO STRUMENTO DI INTERVENTO IMMEDIATO, COME DICO DA ANNI. MA IN EUROPA NON C’È NESSUNA BANCA COME SILICON VALLEY BANK”