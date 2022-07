“AFFRONTARE L’INFLAZIONE È LA MIA PRIORITÀ” (MA NON SEMBRA) – JOE BIDEN ATTERRA IN ISRAELE E COMMENTA I DATI HORROR SULL’AUMENTO DEI PREZZI NEGLI USA: “SONO LIVELLI INACCETTABILI. ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ PROGRESSI, RAPIDAMENTE, PER RIPORTARE I PREZZI SOTTO CONTROLLO” – CONFERMATO L’INCONTRO CON BIN SALMAN IN ARABIA SAUDITA…

joe biden in israele

BIDEN,INFLAZIONE A LIVELLI INACCETTABILI, È LA MIA PRIORITÀ

(ANSA) - L'inflazione è "alta a livelli inaccettabili". Lo afferma il presidente Joe Biden osservando comunque come il dato è 'vecchio' facendo riferimento al mese di giugno, contrassegnato dalla volata dei prezzi dell'energia e della benzina, che ora sono invece in calo. "Affrontare l'inflazione è la mia priorità: abbiamo bisogno di più progressi rapidamente per riportare i prezzi sotto controllo", aggiunge Biden.

inflazione usa giugno 2022

CASA BIANCA CONFERMA INCONTRO BIDEN CON MBS IN ARABIA SAUDITA

(ANSA) - Il consigliere per la sicurezza americana, Jake Sullivan, ha confermato l'incontro venerdì in Arabia Saudita tra Joe Biden e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, precisando che non ci sarà una conferenza stampa dopo il colloquio. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano.

BIDEN, RELAZIONI CON ISRAELE MAI COSÌ FORTI E PROFONDE

(ANSA) - "Le nostre relazioni con Israele non sono mai state così forti e profonde". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, appena arrivato a Tel Aviv

gaffe joe biden 5

BIDEN, NON BISOGNA ESSERE EBREI PER ESSERE SIONISTI

(ANSA) - "Non devi essere ebreo per essere sionista". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, appena arrivato in Israele, prima tappa della sua visita in Medio Oriente.

BIDEN, SOSTERREMO MAGGIORE INTEGRAZIONE ISRAELE NELLA REGIONE

(ANSA) - "Continueremo a sostenere una maggiore integrazione di Israele nella regione". Lo ha assicurato, Joe Biden, al suo arrivo in Israele. Il presidente americano ha auspicato un rafforzamento dei rapporti tra Usa e Israele evocando in particolare un "partenariato sui sistemi di difesi più sofisticati del mondo". Biden ha inoltre ribadito "l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele".

supermercato usa gaffe joe biden 2 prezzo benzina usa