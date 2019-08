“ALIBABA” E I 40 SOLDONI – IL GIGANTE CINESE DELL’E-COMMERCE POSTICIPA LA QUOTAZIONE SULLA BORSA DI HONG KONG PER VIA DELLE PROTESTE CONTRO IL REGIME DI PECHINO – JACK MA NON VUOLE INDISPETTIRE XI JINPING, ANCHE PERCHÉ LA QUOTAZIONE SAREBBE UN GRAN REGALO ALL’EX COLONIA BRITANNICA, VISTO CHE L’AZIENDA PUNTA A RACCOGLIERE ALMENO 15 MILIARDI DI DOLALRI. A WALL STREET NEL 2014 FECE UN BOTTINO DA RECORD – VIDEO

ALIBABA POSTICIPA LA QUOTAZIONE A HONG KONG PER LE PROTESTE (E PER NON INDISPETTIRE XI JINPING)

Francesco Semprini per “la Stampa”

JACK MA CON LE COPPIE SPOSATE DI DIPENDENTI ALIBABA 1

Le proteste di Hong Kong fermano il «genio» del commercio elettronico. Alibaba ha deciso di posticipare la quotazione sulla Borsa dell' ex colonia britannica, a causa delle incalzanti manifestazioni in corso contro le leggi repressive del regime di Pechino. Una scelta, quella del colosso cinese dell' e-commerce, dettata da motivi di opportunità politica ma anche di fattibilità tecnica. «La quotazione sarebbe stata un grande regalo a Hong Kong», spiegano fonti vicine all' operazione, e «considerando ciò che sta accadendo avrebbe creato non pochi fastidi a Pechino».

alibaba

L' Offerta pubblica iniziale (Ipo) di Alibaba Group Holding, società con sede a Hangzhou e valore di mercato di 235 miliardi di dollari, punta a raccogliere fino a 15 miliardi di dollari e sarebbe la più importante dell' anno in corso.

JACK MA ALIBABA

Il gruppo ha chiuso il periodo tra aprile e giugno con ricavi in crescita del 42% a 16,74 miliardi di dollari e un utile netto attribuibile ai soci di 2,7 miliardi (+150%). «Un ottimo trimestre che ha visto ampliare la nostra base a 674 milioni di consumatori attivi annuali - ha commentato l' amministratore delegato Daniel Zhang - Continueremo ad rafforzare l' efficienza operativa e garantire una crescita robusta. Proseguiremo a investire in tecnologia e a portare trasformazione digitale in milioni di aziende in tutto il mondo».

XI JINPING WINNIE THE POOH BY BADIUCAO

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 5

I numeri facevano presagire un esordio strepitoso sulla borsa del Dragone, dopo quello da 25 miliardi di dollari avvenuto nel settembre 2014 sul Nyse che ha segnato il record assoluto. Certo la quotazione «in casa» è stata sempre considerata affare più complesso, a causa dello stretto controllo della Cina sul commercio transfrontaliero di titoli azionari, ma i disordini di Hong Kong hanno aumentato la complessità di molto. Ora bisognerà attendere almeno sino a ottobre.

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 7

gommone per migranti su alibaba

L' approdo in Borsa del colosso fondato da Jack Ma è comunque un' opportunità per tutti in Cina. Hong Kong lo scorso anno ha allentato le regole di governance per attirare i giganti della tecnologia del Dragone quotati all' estero, e Alibaba sarebbe il primo a sperimentare il nuovo regime. «Sono fiducioso che aziende come questa alla fine troveranno una casa qui, perché questa è la loro sede naturale. Sono si curo che in molte arriveranno qui, non so quando, però», ha risposto l' amministratore delegato della Borsa, Charles Li a chi chiedeva se le turbolenze di Hong Kong potrebbero influenzare la quotazione di Alibaba.

XI JINPING

L' approdo del colosso del commercio elettronico a Hong Kong è importante anche per la Cina, che ha lavorato per dare agli investitori continentali un ruolo più importante nel finanziamento del settore tecnologico in rapida crescita del Paese. L' accordo di Alibaba deve anche superare un ostacolo tecnico: ottenere l' approvazione del comitato di quotazione del mercato, un gruppo indipendente di 27 professionisti del settore il cui consenso è necessario per tutte le vendite di azioni in prima quotazione. La società ha discusso con il comitato ma non ci sarebbe ancora l' approvazione formale. Anche per questo, spiegano fonti vicine all' operazione, non aveva senso muoversi troppo rapidamente.

