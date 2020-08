“BEI” SOLDONI – IN ATTESA DEL RECOVERY FUND (E DEL MES) L’ITALIA INCASSA 6,5 MILIARDI DI NUOVI FINANZIAMENTI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO – PER ORA 2 SARANNO INDIRIZZATI ALLA SANITÀ E SERVIRANNO A COPRIRE DUE TERZI DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO…

Michele Di Branco per “il Messaggero”

Non si vive di solo Recovery Fund. In attesa dei 209 miliardi di euro destinati a finanziare le riforme, cui si aggiungono i 28 miliardi del Safe, il Programma varato per sostenere i fondi nazionali per la disoccupazione, l'Italia si prepara ad incassare 6,5 miliardi di nuovi finanziamenti per affrontare l'emergenza economica causata dalla pandemia da Covid-19 e gettare così le basi per la ripresa dei prossimi mesi.

E' questo l'impegno del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) nel periodo marzo-luglio, con una serie di operazioni già perfezionate nei in vari settori. A cominciare dalla Sanità, alla quale saranno indirizzati 2 miliardi. Una prima tranche di un miliardo è stata firmata lo scorso 30 luglio. La liquidità sarà indirizzata attraverso il Mef, con il ministero della Salute parte attiva nella realizzazione del progetto.

PIANI REGIONALI

Al Commissario Straordinario del governo l'incarico di dare attuazione ai piani regionali. Il finanziamento coprirà quasi i due terzi dei 3,25 miliardi di investimenti previsti dal Decreto rilancio del Governo italiano (convertito nella legge 77/2020) a sostegno del settore sanitario.

Nel dettaglio, il prestito della Bei finanzierà progetti per il rafforzamento della rete ospedaliera: 3.500 nuovi posti letto per la terapia intensiva, 4.225 in semi-intensiva e quattro strutture mobili per 300 posti di terapia intensiva, ristrutturazione di 651 pronto soccorso, forniture mediche e attrezzature sanitarie, mezzi di trasporto sanitari, personale sanitario aggiuntivo (anche temporaneo) per 9.600 unità, assistenza domiciliare e sistemi digitali per il monitoraggio da remoto.

Per importo, si tratta di uno tra i maggiori prestiti finora concessi con una singola operazione nella storia della Bei nell'intera Unione europea. La durata del finanziamento è di 15 anni.

DESTINATARI

Nel dossier figurano anche finanziamenti per Pmi (fino a 250 addetti) e Midcap (tra 250 e 3 mila). Le nuove risorse possono finanziare il cosiddetto capitale circolante, cioè le esigenze di liquidità determinate dalla pesante crisi in corso legate all'attività tipica dell'impresa, e non solo gli investimenti pluriennali. Nelle scorse settimane sono stati sottoscritti accordi con un gruppo di sei banche italiane per totali 1,8 miliardi, con durate medie di cinque anni. Destinatari dei nuovi finanziamenti saranno circa 7.500 Pmi e Midcap. La Bei, tra l'altro, ha finanziato con 1,5 miliardi la Piattaforma imprese di Cassa Depositi e imprese dedicata a Pmi e Midcap attraverso la collaborazione con il settore bancario.

