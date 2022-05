“I BITCOIN NON VALGONO NULLA E I RISPARMIATORI RISCHIANO DI PERDERE TUTTO” – LA PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA CONTINUA A SCHIFARE LE CRIPTOVALUTE: “NON C’È ALCUN ASSET SOTTOSTANTE CHE FUNGA DA ANCORA DI SICUREZZA. QUANDO AVREMO UNA VALUTA DIGITALE DI UNA BANCA CENTRALE, SARÀ MOLTO DIVERSO. I CRYPTO ASSET DOVREBBERO ESSERE REGOLAMENTATI”. E ALLORA DATEVI UNA MOSSA!

S. R. per “La Stampa”

CHRISTINE LAGARDE

La Bce torna ad affondare le cripto-valute, sostenendo che non valgono nulla e invocando una regolamentazione del settore per difendere i risparmiatori dal rischio di speculazione. I commenti arrivano in un momento di alta volatilità per le valute digitali con i Bitcoin che stanno pagando il prezzo più alto, mentre si fa strada una minaccia informatica emergente che si chiama cryware e prende di mira i portafogli elettronici.

I crypto asset «non valgono nulla, sono basati sul nulla, non c'è alcun asset sottostante che funga da ancora di sicurezza. Quando avremo una valuta digitale di una banca centrale, un euro digitale, garantisco che sarà molto diverso», ha spiegato ieri Christine Lagarde, la presidente della Banca centrale, istituzione che non è mai stata tenera con le criptovalute.

crollo bitcoin 02

Il timore - ha detto Lagarde - è per la sicurezza dei risparmiatori «che non hanno alcuna comprensione dei rischi, rischiano di perdere tutto», ecco perché i crypto asset - ha aggiunto - «dovrebbero essere regolamentati». L'affondo arriva in un momento di alta volatilità per il mondo delle valute digitali con Bitcoin e Ether che hanno perso il 50% dal picco dello scorso anno, e con molte istituzioni finanziarie che stanno intensificando lo scrutinio su questo tipo di asset per i rischi che pone alla stabilità finanziaria, con regole troppo frammentate.

El Salvador bitcoin 3

Con il caso estremo di paesi come El Salvador in cui il Bitcoin è diventato legale al pari del dollaro mentre all'opposto c'è la Cina con le sue contraddizioni. Ha vietato le critpomonete ma resta il Paese che per capacità di calcolo è la seconda risorsa al mondo dopo gli Stati Uniti, come spiega un rapporto del Cambridge Centre for Alternative Finance. Oltre agli speculatori il settore fa gola anche ai cybercriminali, che prima le hanno elette a moneta di scambio per i riscatti legati ai ransomware, e poi hanno iniziato ad attaccare direttamente i portafogli digitali.

