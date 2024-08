“CI SONO ALMENO 12MILA POSTI A RISCHIO NEGLI STABILIMENTI STELLANTIS” – ATTRAVERSO IL QUOTIDIANO DI FAMIGLIA, “REPUBBLICA”, ELKANN MANDA UN MESSAGGIO AL GOVERNO IN VISTA DELLA TRATTATIVA SULL’AUTOMOTIVE, CHE RIPRENDERÀ A SETTEMBRE. IL SEGRETARIO DELLA FIM, FERDINANDO ULIANO LANCIA L’ALLARME CASSA INTEGRAZIONE: “SE NON SI INTERVERRÀ PER TEMPO, CI SARANNO LICENZIAMENTI DI MASSA…”

Estratto dell’articolo di Diego Longhin per “la Repubblica”

john elkann - stellantis

«Facciamo sintesi nell’interesse del Paese». Il giorno dopo il Tavolo Automotive, lo stato maggiore di Stellantis in Italia rilancia la trattativa con il governo per arrivare a un accordo per riportare la produzione a 1 milione di veicoli. Trattativa che va avanti da un anno in modo altalenante. La risposta del ministro Adolfo Urso, pero, è positiva, nonostante tutte le incognite […]emerse al tavolo.

A chi gli chiede se si è arrivati ad una rottura con il gruppo guidato da Carlos Tavares risponde cosi: «Non c’è assolutamente nessuno scontro, ma la volontà comune di trovare una strada condivisa anche con i sindacati, con le Regioni e con le imprese della filiera […]. […]».

adolfo urso - ministero del made in italy

A parlare per Stellantis […] è Giuseppe Manca, il capo delle relazioni industriali. «Abbiamo condiviso con i sindacati il piano dell’azienda per l’Italia che assegna una missione a ogni stabilimento fino alla fine del decennio». Ricorda la ibrida Jeep Compass a Melfi, lo sviluppo di una Fiat 500 elettrica […] e […] ibrida a Mirafori, dove è stato aperto l’hub di economia circolare, il sito per le trasmissione elettrificate e il Battery Technology Center. E poi l’estensione della produzione della Panda a Pomigliano fino al 2029 e l’approdo in Italia delle piattaforme “Stl Medium” e “Stl Large”. […]

FERDINANDO ULIANO

A settembre la trattativa riprenderà. I sindacati, però, sollevano un problema che presto potrebbe diventare un’emergenza. La cassa integrazione è quasi esaurita. Gli effetti si sentiranno nel 2025 e saranno pesanti. «Se non si interverrà per tempo ci saranno licenziamenti di massa», dice il segretario della Fim, Ferdinando Uliano. Il limite di utilizzo della cassa è di tre anni, in molti casi sono state utilizzate anche le deroghe. «Sono almeno 12.000 i posti a rischio negli stabilimenti di Stellantis e altrettanti, se non di più, nelle fabbriche della componentistica».

emanuele orsini - confindustria

Urso ieri ha incontrato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Da parte di viale dell’Astronomia c’è un’apertura di credito importante rispetto all’esecutivo: «Per rilanciare la competitività dobbiamo lavorare insieme». Orsini ha definito l’incontro con il ministro positivo e ha detto che «Confindustria e governo devono procedere insieme […]». E sull’auto ha ribadito che «siamo favorevoli anche ad altri produttori esteri, anche cinesi ».

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN john elkann - stellantis ADOLFO URSO carlos tavares john elkann CARLOS TAVARES JOHN ELKANN John Elkann, Carlos Tavares, Luca Napolitano con la nuova lancia Ypsilon CONTRIBUTI PUBBLICI A FIAT - STELLANTIS - DATAROOM DIPENDENTI STELLANTIS EVOLUZIONE FIAT STELLANTIS